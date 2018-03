Alisa Engelmann fährt allen davon

Beim 56. traditionellen Schaugg-Marschall Gedächtnislauf vor Kurzem in Schetteregg hat der Skiclub Kressbronn Erfolge einfahren können. 36 Teilnehmer aller Altersklassen starteten in den Kampf um die heißbegehrten Wanderpokale.

Als Tagesschnellste setzte sich Alisa Engelmann durch und sicherte sich mit einer glänzenden Zeit den Pokal. In den Schülerklassen schafften es Lea Weise und Morten Peschel die starke Konkurrenz zu besiegen, berichtet der Skiclub in einer Mitteilung. In den Jugendbereichen gewannen die Tagesschnellsten Alisa Engelmann und Niklas Engelmann. Bei den Damen gewann Serina Lutz und bei den Herren Pirmin Schuster. In der Altersklasse Damen schaffte es Sabine Wilhelm ihre Konkurrentinnen zu schlagen, während sich in der Altersklasse Herren Markus Fakler den Pokal sichern konnte.

Zum Gedenken der Pioniere

Vor der Siegerehrung erinnerte Günter Stöckl daran, dass der Schaugg – Marschall Gedächtnislauf ein Skirennen der besonderen Art sei. Er wurde zur Erinnerung und zum Gedenken der Pioniere der Skiabteilung und verstorbenen Skikameraden ins Leben gerufen. Besonders lobte er, dass die Kameradschaft bis heute im Skiclub Kressbronn eine wichtige Rolle spiele und das Vereinsleben mit Sicherheit so im Sinne der Pioniere weitergeführt werde.

Um den schönen Skitag und das spannende Rennen ausklingen zu lassen, traf man sich noch gemeinsam im TV - Heim in Kressbronn.