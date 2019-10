Alexander Grassel ist neuer Abteilungsleiter

Der Abteilungsleiter Markus Fakler hat bei der Hauptversammlung des Skiclubs Kressbronn mehr als 70 Mitglieder begrüßt. Der Skiclub zeichnet sich seit Anbeginn durch seine engagierten Helfer aus, heißt es in einer Pressemitteilung des Clubs. So konnten auch dieses Jahr etliche Ehrungen für langjährige Vereinsmitgliedschaft verkündet werden. Im selben Zuge wurde den verstorbenen Mitgliedern in einer Schweigeminute gedacht.

Die Berichte der Abteilungsleiter eröffnete Maximilian Schaugg als Leiter des Lehrteams. Er blickte auf eine gelungene Saison 2018/2019 zurück und vermerkte einen klar erkennbaren Aufwärtstrend bei den Teilnehmerzahlen bei den Skikursen. Da der Skiclub stets bestrebt ist, technische Neuerungen für sich zu nutzen, wird es in der kommenden Saison eine Verbesserung des Informationsaustauschs bei den Skikursen geben, teilt der Skiclub weiter mit. Das Lehrteam besteht derzeit aus 45 aktiven Teammitgliedern und wird jährlich erweitert. Dieses Jahr sind neu dabei: Theresa Fehringer, Marilen Streicher, Leo Rapp, Niklas Strobl und Nicolai Schaugg. Die fachlich gute Ausbildung im Lehrwesen steht im Skiclub an erster Stelle und so haben in der vergangenen Saison Franziska Fehringer ihre Grundstufe, Serina Lutz, Niklas und Alisa Engelmann ihren Instructor und Fabian Brugger seinen DSV-Skilehrer erfolgreich bestanden.

Max Schaugg beendete seinen Bericht mit einem großen Lob an das engagierte Team und hob positiv hervor, dass mehr als 50 Prozent der aktiven Mitglieder mittlerweile nicht mehr ortsansässig sind, aber dennoch immer eine hervorragende und reibungslose Organisation der Events möglich ist.

Es schloss sich der Bericht einer erfolgreichen Saison des Tourenwarts Hubert Grassel an. Um auf die vielfältigen Wetterbedingungen im Bregenzerwald optimal vorbereitet zu sein, wurde im Herbst mit dem essenziellen Lawinentraining die Tourensaison eingeläutet. Neben vielen organisierten Touren war ein besonderes Highlight das Tourenwochenende auf der Sulzfluh. Die Sommerwanderung führte eine Gruppe motivierter Berg- und Wanderfreunde nach Füssen. Extrem erfreulich sind die stark angestiegenen Übernachtungszahlen mit einem Plus von über 400 Übernachtungsgästen auf der Kressbronner Hütte, die die Hüttenwartin Ines Wahr im Anschluss verlas. Die Hütte wurde wieder von vielen fleißigen Helfern geputzt und instandgehalten. Aus organisatorischen Gründen findet die Vergabe der Hüttentermine dieses Jahr erst am 16. November statt.

Rennläufer mit beachtlichen Erfolgen

Ein fundamentaler Bestandteil des Skiclubs ist die Jugendarbeit, die in Kressbronn stets von motivierten Kräften vorangetrieben wird. Die alpine Sportwartin Claudia Peschel schilderte die Vorbereitung und den Ablauf einer gelungenen Rennsaison für das Rennteam Kressbronn. Bereits im Herbst begann das Renntraining in der Skihalle in Neuss und zwischen Weihnachten und Neujahr wurden dann die Pisten des Bregenzerwaldes zur Rennvorbereitung genutzt. Die 15 begeisterten Rennläufer erzielten im Laufe der Saison beachtliche Erfolge in Form von etlichen Podiumsplatzierungen bei Bezirks-Cups und -meisterschaften. Ein großer Dank galt den Trainern, Eltern und Helfern. Eine besondere Motivation für die jungen Kressbronner Rennläufer sind die Erfolge des Vereinsmitglieds Anton Grammel, der als mehrmaliger FIS-Sieger dieses Jahr den Aufstieg in den B-Kader anvisiert.

Darauffolgend schilderte Birgit Grassel die Geschehnisse im nordischen Bereich. Leider konnten die Langlaufkurse aufgrund der unglücklichen Wetterbedingungen nicht stattfinden. Trotzdem waren über die ganze Saison hinweg die Nordic Walking Gruppen mehrmals die Woche aktiv.

Im Bericht des Abteilungsleiters wurde der Eigentümerwechsel der Kressbronner Hütte und die damit verbundenen baulichen Neuerungen thematisiert. In der vergangenen Saison fanden etliche Gespräche mit den neuen Besitzern statt, um den Fortbestand der Kressbronner Hütte als Vereinsrefugium im Bregenzerwald auch weiterhin zu gewährleisten.

Ein weiterer wichtiger Punkt betraf das bestehende Führungsgremium der Skiabteilung. Der Ausschuss wird von 19 auf 15 Personen verkleinert, wobei die Aufgaben des Tourenwarts, Jugendwarts und nordischen Sportwarts zukünftig ins Lehrwesen integriert werden. Außerdem treten Markus Fakler und Roman Anger von ihrer Position als Abteilungsleiter und Stellvertreter zurück, heißt es in dem Bericht weiter.

Spannende Wahlen desVorstands

Somit schloss sich der spannende Höhepunkt des Abends an: die Neuwahlen. Wahlleiter Stefan Fehringer führte die geheimen Wahlen für die Führungsspitze, bestehend aus Abteilungsleiter und seinem Stellvertreter sowie den sechs Beisitzern, durch. Die neun Vorstandsposten konnten per Akklamation alle in ihrem Amt bestätigt werden. Neu gewählter Abteilungsleiter ist Alexander Grassel, der bereits seit seiner frühesten Kindheit im Skiclub verwurzelt ist und das Amt gern in Angriff nimmt. Zu seinem Stellvertreter wurde Christian Bulla gewählt. Beisitzer im Ausschuss sind fortan Markus Fakler, Johannes Wachter, Sonja Franica, Christine Gaida, Roman Anger und Dominik Schwarzkopf.