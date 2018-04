Albverein empfiehlt: Von Kressbronn nach Bayern

Wanderfreunde können die Wanderstiefel und sich für den 1. Mai bereit machen: Der Schwäbische Albverein Tettnang hat für die „Schwäbische Zeitung“ eine ausgesprochen schöne Rundwandertour kreiert – zum Nachwandern natürlich. Für die knapp zehn Kilometer brauchen die Wanderer rund 90 Minuten.

Mit einem roten Stift hat der Vorsitzende des Schwäbischen Albvereins Tettnang, Hans Piller, eine Route rund um Kressbronn gezeichnet, die an atemberaubenden Ausblicken auf die Region vorbeiführt – und dennoch gut zu bewältigen ist. Und ja: Auch Einkehrmöglichkeiten gibt es. Piller ist die Route schon selbst gewandert und sagt, die Wanderung durch die Obstbaumplantagen sei eine wirkliche Besonderheit in der Region.

Los geht es an der Festhalle Kressbronn, wo man auch das Auto abstellen kann. Über eine Brücke über den Nonnenbach geht es zur evangelischen Kirche und dann hinauf zum Ottenberg. Gemütlich laufen Wanderer am Waldrand entlang, dann geht es abwärts in Richtung Haus der Pflege, St. Konrad. Kurz davor geht es links auf einen Feldweg. Dem folgt man für rund 400 Meter, bevor es dann über den rechten Weg in Retterschen zunächst zum Hof Milz und dann zum Hotel Sonnenhof geht. Natürlich nur für Wanderleute, die diesen Abstecher machen möchten. Schließlich müssen die den Weg auch wieder zurückgehen. Aber der Ausblick von der Sonnenterrasse des Hotels entschädigt, sagt Hans Piller. Und eine erste Pause kann man dort auch schon einlegen.

Wer wieder vom Hotel zurückkommt, biegt rechts ab und geht auf einem Teersträßchen zum Wald Eichholz. Am Waldrand entlang gibt es eine traumhafte Aussicht. Südlich liegt nun Hege, der Wanderer erreicht Bayern – Glückwunsch.

Die Antoniuskapelle immer im Blick

Im Industriegebiet von Hege geht es nun auf dem Gehweg nach Norden, bis eine Abzweigung nach rechts sichtbar wird und von dort immer weiter, bis der Feldweg nach links abbiegt und Hattnau vor einem liegt. In Hattnau angekommen, gelangt man über einen kleinen Weg zum Weingut Schmidt am Bodensee. Auch hier gibt es wieder die Möglichkeit zur Einkehr (ab 14 Uhr) und einen überragenden Blick. Wer nicht einkehren will, spart sich insgesamt rund 900 Meter Wegstrecke. Frisch gestärkt geht es weiter nach Selmnau und dort zur Antoniuskapelle. „Die Kapelle sehen Sie fast die ganze Zeit über“, sagt Wanderführer Hans Piller. Von dort oben gibt es anschließend eine sagenhafte Aussicht. Die hat sich jeder auch redlich verdient, der die Strecke bis dahin hinter sich gebracht hat.

Weiter geht es nach Arensweiler im Norden, hierbei überquert man auch erneut den Nonnenbach und wandert durch den Wald. Dann geht es in Richtung Gattnau. Wichtig: An der nächsten Kreuzung sollte man nach links auf den Panoramaweg abbiegen. Auch hier gibt es wieder eine fabelhafte Aussicht.

Die Wanderer nähern sich nun langsam wieder Kressbronn, dem Ausgangspunkt ihrer Reise. Zuvor gelangt man aber noch zum Kräutergarten Kressbronn. Wer im Ort nun dem Nonnenbach folgt, gelangt wieder zurück.