Aiwanger kommt zum politischen Aschermittwoch in Kressbronn

Die Freien Wähler laden zu ihrem politischen Aschermittwoch am 26. Februar, ab 19 Uhr in die Brauerei und das Gasthaus Max und Moritz in Weinbichl 6 in Kressbronn ein. Auch Hubert Aiwanger, stellvertretender Ministerpräsident und Wirtschaftsminister von Bayern, wird an dem Abend da sein und eine Ansprache halten. Nach dem Sektempfang wird die Veranstaltung musikalisch durch die Blasmusik Achberg eingeleitet. Es folgt die Begrüßung durch den Landesvorsitzenden Klaus Wirthwein. Zudem gibt’s eine Ansprache des Landesvorsitzenden der Jungen Freien Wähler, Joshua Wittmann, zur aktuellen Bildungspolitik, teilt die Partei in einer Pressemitteilung mit.