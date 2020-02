Abgängiges Schaf aufgegriffen und zurückgebracht

Eine Zeugin hat auf ihrem Grundstück am Montag ein abgängiges und verletztes Schaf entdeckt, dass dann in Richtung B 31 davonlief. Laut Polizeibericht wurden auf der Suche nach dem verletzten Tier weitere sechs Schafe auf der Straße auf Höhe des Berger Weihers festgestellt und schließlich wieder in ihr Gehege gebracht. Das verletzte Schaf wurde anschließend ebenfalls dem Tierhalter übergeben, schreibt die Polizei.