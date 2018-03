Ab Montag stehen am Bodensee die Züge still

Vom Montag an bis voraussichtlich 25. März ist die Bahnstrecke zwischen Friedrichshafen und Lindau wegen Modernisierungsarbeiten komplett gesperrt. Die Gleise zwischen Friedrichshafen und Kressbronn werden erneuert. In dieser Zeit wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen angeboten, der längere Fahrtzeiten beansprucht. In Friedrichshafen (Stadt) besteht von den ankommenden Zügen aus Richtung Radolfzell, Friedrichshafen (Hafen) und Ulm Anschluss an die Busse nach Lindau (Hauptbahnhof).

Wie die Deutsche Bahn auf Anfrage erklärte, erreichen die Ersatzbusse den Lindauer Hauptbahnhof 15 bis 39 Minuten später, als die ausfallenden Züge. In der Gegenrichtung fahren die Busse fünf bis 34 Minuten früher am Hauptbahnhof in Lindau ab und haben dort Anschluss an die Züge in Richtung Radolfzell, Friedrichshafen (Hafen) und Ulm. Allerdings gilt es zu beachten, dass die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen liegen.

Die Ersatzbusse halten in Friedrichshafen am Stadtbahnhof sowie in FN-Ost an der Jugendherberge, in Eriskirch an der Irisstraße, in Kressbronn und Langenargen am Bahnhof, in Nonnenhorn beim Gasthof Adler, am Bahnhof Wasserburg, in Enzisweiler an der Lindauer Straße, in Lindau-Aeschach am Aeschacher Markt sowie am Bahnhof Lindau. Nicht möglich ist in den Ersatzbussen die Mitnahme von Fahrrädern.

Die Arbeiten an der so genannten „Grenzbrücke“ zwischen Kressbronn und Nonnenhorn liegen im Zeitplan. Die jetzige – über 100 Jahre alte – Brücke wird abgebrochen und das neue Bauwerk eingeschoben. Die neue Brücke ist nahezu fertiggestellt und liegt bereit. Das „Einschieben“ soll nach Angaben eines Bahnsprechers im Zeitraum 19. bis 25. Februar erfolgen. Während der Totalsperrung der Strecke wird nonstop 24 Stunden gearbeitet, weshalb auch mit Baustellenlärm in den Nächten zu rechnen ist. Die Bahn will sich allerdings bemühen, die Belastungen für die Anwohner in Grenzen zu halten. Der Verkehrsweg „Bahnwegle“ wird ein bis zwei Tage vor dem Einschieben am 22. Februar sowie ein bis zwei Tage danach nicht begehbar sein. Anschließend folgen noch Restarbeiten.

Insbesondere in Eriskirch, Langenargen und Kressbronn werden während der Bauarbeiten Gleise und Bahnübergänge erneuert. Auf einem Streckenabschnitt von etwa 13 Kilometern Länge werden 26 000 Meter Schienen, 21 000 Schwellen sowie rund 30 000 Tonnen Schotter verbaut. Einzelne Bahnübergänge werden tage- und sogar wochenweise gesperrt und tangieren damit auch Fußgänger und Autofahrer.