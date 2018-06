„Ab heute beginnt unser Leben, ab heute wollen wir Verantwortung übernehmen, heute endet unsere Schulzeit“ – mit diesen Worten hat die Schülersprecherin Elif Uzundal die Gäste in der ausverkauften Festhalle in Kressbronn begrüßt. Schon vor der Halle wurde durch den ausliegenden roten Teppich deutlich, dass es sich um einen ganz besonderen Anlass handelte: 129 Schüler der Werkrealschule und der Realschule des BZP Kressbronn feierten ihren Schulabschluss.

Dass die Fernsehsendung „tv-total“ von den Jugendliche als Mustervorlage für ihre Abschlussfeier verwendet wurde, gab keinen Grund zur Sorge, da die interessanten und gekonnten Beiträge der Schüler das Niveau der Fernsehsendung um Längen überragte, heißt es in dem Pressetext der Schule. „Ich bin zwar nicht Stefan Raab…“, sagte David Maier, zeigte aber durch seine gekonnte Moderation mit viel Witz und einer gehörigen Portion Charme, dass die Kressbronner Schüler weit mehr zu bieten hatten als das abendliche Fernsehprogramm. So trug der jugendliche Moderator, der sich auf der Bühne vor 600 geladenen Gästen sichtlich wohl fühlte, zum Gelingen und zur Kurzweiligkeit des vierstündigen Progammes bei.

Wie die Radprofis der Tour de France

Schulleiter Reinhard Großmüller verglich die Absolventen in seiner Abschlussrede mit den Radprofis der Tour de France. Viele Etappen hätten die Schüler zu bewältigen gehabt, mit Stürzen und Etappensiegen umgehen müssen. Dabei gab der Schulleiter einen kurzen Überblick über die vielen Projekte und Inhalte der einzelnen Klassenstufen, die letztendlich zum erhofften Ziel führten, das für die Kressbronner Schüler nicht Paris, sondern Realschulabschluss beziehungsweise mittlerer Bildungsabschluss heißen sollte. Dass es sich beim Abschluss 2016 um einen besonders guten Jahrgang handele, belegte Schulleiter Großmüller eindrücklich mit Zahlen: Mehr als zehn Prozent der Schüler erhielten einen Preis, den es bei einem Notendurchschnitt von 2,0 und besser gibt. Auch der Gesamtdurchschnitt der Abschlussschüler von 2,5 könne sich sehen lassen, meinte der Schulleiter nicht ohne Stolz.

Die Abgänger des Kressbronner Bildungszentrums seien an weiterführenden Schulen gern gesehen, was nicht zuletzt auf ein gutes Niveau der Schule zurückzuführen sei, so Großmüller. Im Anschluss an das Überreichen der Abschlusszeugnisse durch die Klassenlehrer Timea Hennrich, Christina Sauter, Siegrid Weißhaupt, Martina Munding, Alexander Scharbatke und Andreas Papenfuß zusammen mit ihrem Schulleiter bedankten sich die Schüler mit kreativen und witzigen Geschenken bei ihren Lehrern und dankten diesen für die gemeinsame lehrreiche und oft auch schöne Zeit.

Nach der Pause konnten Schüler und Lehrer beim Snap-Chat- oder Lehrerratespiel gegeneinander antreten – wieder im Stil einer Fernseh-Show von David Maier moderiert. Stepanie Scherb beeindruckte das Publikum mit anspruchsvollen Darbietungen und auch Franka Flach zeigte mit ihrem Klavierstück, welch musikalisches Niveau an der Schule anzutreffen ist.

Neben dem großem Einsatz der Elternvertreterin Silke Kramer, die sich mit vollem Engagement bei der Vorbereitung und Durchführung der Abschlussfeier einbrachte, trug die Elternschaft auch künstlerisch zur Abrundung des Abends bei: Herr Hellwig machte mit der Ballade „Zeugnistag“ von Reinhard Mey klar, welche Rolle die Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder spielen sollten und gab dem Abend mit seinem Beitrag auch eine nachdenkliche Note. Mit der Rede der Schülersprecher, in der nochmals allen am Schulleben Beteiligten gedankt wurde, ging ein eindrucksvollerAbend zu Ende, der den Schülern, Eltern und Lehrern wohl noch lange in guter Erinnerung bleiben wird, schließt der Pressetext.