Ab an den See: Kressbronner Shuttle startet an Pfingsten

Das Hinterland der Gemeinde Kressbronn wird von Pfingsten an besser an den öffentlichen Personennahverkehr angeschlossen. Die neue Anbindung, die mit einem Kleinbus zunächst von 4. Juni bis 11. September zwischen Gohren und dem Schleinsee getaktet wird, ist gemäß einem Beschluss des Gemeinderats Bedingung für den Beitritt in den EBC-Verbund.

Anfang dieses Jahres hat die Gemeinde Kressbronn nach längerer Abwägung beschlossen, dem Verbund beizutreten, der Gästekarteninhabern Vergünstigungen und freie Fahrt mit Bus und Bahn bietet. Das Kressbronner Problem: Das Hinterland mit seinen Weilern und Teilorten der mit rund 550 000 kurtaxenpflichtigen Übernachtungen pro Jahr touristisch hoch frequentierten Gemeinde war nach Ansicht von Verwaltung und Gemeinderäten bislang nur unzureichend an den See beziehungsweise den Ortskern samt Bahnhof angeschlossen. „Warum sollten wir der EBC beitreten, wenn unsere Gäste nur in geringem Maß vom kostenlosen ÖPNV profitieren?“, hieß es seinerzeit aus dem Gremium.

Klare Forderung an Partner

Im Hinblick auf den Start des Kressbronner Shuttles betonte Bürgermeister Daniel Enzensperger: „Wir haben klare Forderungen als Grundlage eines Beitritts an die Kooperationspartner DBT, den Landkreis und Bodo gestellt. Mit unseren enorm hohen Übernachtungszahlen leisten wir über den Solidaritätsbeitrag von derzeit 1,07 Euro einen sehr großen finanziellen Beitrag für den Verbund. Daher haben wir die Erwartungshaltung in Bezug auf eine deutliche Verbesserung des ÖPNV in diesem Zusammenhang klar an unsere Partner kommuniziert.“

Die Ergänzung und Erweiterung des nun vorliegenden Fahrplans freuen ihn besonders – auch vor dem Hintergrund, dass man im Vorfeld nicht so viel Entgegenkommen erwartet habe. Zwar seien die Weiler Berg, Gottmannsbühl, Atlashofen, und Arensweiler aufgrund ihres nicht so hohen Übernachtungsaufkommens nicht an die neue Strecke angebunden, trotzdem dürfe die Gemeinde mit dem Erreichten sehr zufrieden sein.

Kosten in fast sechsstelliger Höhe

Wie Jakob Böttcher, Leiter des Amtes für Tourismus, Kultur und Marketing, erklärte, liegt derzeit eine Gästeumfrage bei der Tourist-Information sowie bei den Beherbergungsbetrieben aus, um zu analysieren, wie häufig das Angebot der EBC und der ÖPNV in diesem Zusammenhang genutzt werde. Bürgermeister Enzensperger forderte, die neue Streckenanbindung den Gästen, aber auch Einheimischen schmackhaft zu machen: „Das A und O bei diesem Angebot ist, dass es auch angenommen wird.“

Wenn das Shuttle von den Gästen und Einheimischen nicht genutzt werden sollte und leer durch die Gegend fährt, ist der neue Fahrplan dem Bürgermeister zufolge schnell wieder vom Tisch. Schließlich gehe es laut Landratsamt um Kosten in fast sechsstelliger Höhe, die Kressbronn mit seinem Solidaritätsbeitrag zu einem nicht unerheblichen Teil mitfinanziere.