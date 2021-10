85-Jähriger fährt auf Stauende auf

Folgenschwerer Unfall am Stauende nahe der B-31-Ausfahrt Kressbronn: Ein 85-jähriger Autofahrer, der am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Friedrichshafen unterwegs war, hat laut Polizeibericht aufgrund der tief stehenden Abendsonne einen Stau auf der Straße übersehen. Er fuhr ungebremst den Skoda eines 81-Jährigen auf. Das Auto des 85-Jährigen geriet ins Schleudern und streifte noch zwei weitere Fahrzeuge.

Zwei Mitfahrer im Skoda wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Eine weitere Mitfahrerin wurde mit leichten Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Die B31 war in Fahrtrichtung Friedrichshafen für etwa eine Stunde gesperrt.