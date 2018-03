80 Helfer sammeln jede Menge Müll bei Wald- und Seeputzete

Viel zu viel Wohlstandsmüll und Unrat haben am Samstagvormittag rund 80 Helfer bei der Wald- und Seeputzete gesammelt. Bürgermeister Daniel Enzensperger zeigte sich trotz des Müllaufkommens ob der Resonanz seitens der Kressbronner begeistert: „Ich freue mich, dass sich so viele Freiwillige an dieser Aktion beteiligt haben. Müll gehört einfach nicht in die Natur“. Autoreifen, Teppiche, Elektroschrott, unzählige Glas- und Plastikflaschen, ein Kunststoffabsperrgitter in der Argen, Liegestühle, Batterien, ein Schlauchboot, vor allem aber Kunststoffabfälle wie Folien und Verpackungsmaterialien konnten die engagierten Helfer am Samstag in ihrem Wirkungsgebiet in und um Kressbronn samt Hinterland einsammeln. Oliver Schieber ärgerte sich über die zunehmende Unart, wie Hundetüten einiger „Herrchen“ verstärkt entsorgt würden: „Da wird die Hinterlassenschaft der Tiere ordentlich in die dafür vorgesehenen Tüten verpackt, um dann diese an einen Baum zu hängen oder einfach in die Wiese zu werfen – unglaublich“. Laut Bauhof habe sich das Müllaufkommen im Großen und Ganzen nicht groß verändert. Besonders am Grillplatz, entlang einiger Straßen oder an den Parkplätzen hätte es auffällig viel Unrat gegeben. „Die Wald- und Seeputzete ist einfach eine tolle Sache. Vor allem, wenn man bei diesem herrlichen Wetter an der Argen entlanglaufen und etwas Gutes für die Umwelt tun kann“, freute sich Oliver Schieber, der mit seinen beiden Söhnen Kiro und Arian die Aktion aktiv begleitete. Foto: ah