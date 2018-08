„60er in Bewegung“ radeln und wandern jeden Dienstag

Die Seniorenabteilung im Turnverein Kressbronn ist ins Hinterland geradelt. Da es für die „60er in Bewegung“ auch über Feldwege ging, hinterließ der aufgeweichte Boden Spuren auf Gepäckträger, Rucksäcken und Jacken. Die für alle offene Gruppe „60plus Männer in Bewegung“ im Turnverein Kressbronn trifft sich jeden Dienstag um 9 Uhr an der Kressbronner Tourist Information, um im Sommer zu radeln und zu wandern. Informationen für Interessierte gern bei Eberhard Rasch, unter Telefon 07543 / 952 92 09. Foto: 60er