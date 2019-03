60er bereiten sich auf das Sommerprogramm vor

Ein ungewöhnliches Programm hat es für die „Männer in Bewegung“ gegeben: Erwartungsvoll hatten sich die Mitglieder in der Werkstatt eines ortsansässigen Radsportgeschäftes versammelt. Sie informierten sich dort über moderne Radtechnik, bevor sie im nächsten Monat nicht nur wandern, sondern auch wieder radeln werden, wie dem bericht der „60er“ zu entnehmen ist. „Wer weiß schon ganz genau, wie man Laufräder mit Scheibenbremsen ein- und ausbaut, abgefahrene Bremsbeläge erkennt und wie sie ausgetauscht werden?“, hieß es zuvor in der Rundmail der Seniorenabteilung des TV Kressbronn.

Auf der Werkbank liegen hydraulische Felgenbremsen, zerlegte Scheibenbremsen und Gangschaltungen, deren Funktion und Auswirkungen auf die Fahreigenschaften vom Fachmann erklärt werden. In der anschließenden, lebhaften Diskussion wird fast übersehen, dass die guten Geister des Hauses Kaffee und Butterbrezeln bereitstellen, schreiben die 60er in ihrem Bericht weiter.

Frisch gestärkt geht es in die zweite Vormittagshälfte zum Thema E-Bike. Anschaulich wird an zerlegten Motoren die unterschiedliche Funktionsweise erklärt und wie sich die Platzierung des Motors im Rahmen auf die Fahreigenschaften auswirkt. Mit einem Überblick über die neusten Trends und einem „Dankeschön“ verabschiedet sich die Gruppe „60+ Männer in Bewegung“ des TVK von Dieter Senger-Frey.

Das so bereicherte Sommerprogramm kann nun im April starten. Jeden Dienstag um 9 Uhr trifft sich die offene Gruppe der 60er an der Tourist Information am Kressbronner Bahnhof, um im achttägigen Wechsel zu radeln und zu wandern.