53-Jährige entgeht nur knapp Betrug

Schockanrufer haben sich am Dienstag bei einer 53-jährigen Frau aus Kressbronn gemeldet. Die Unbekannten behaupteten laut Polizeibericht, ihre Tochter habe bei einem Unfall einen Menschen getötet. Im weiteren Verlauf des Gesprächs forderten eine angebliche Polizistin und ein Staatsanwalt eine Kaution, um die Tochter vor einer Inhaftierung zu bewahren. Durch die geschickte Gesprächsführung der Täter war die 53-Jährige überzeugt davon, ihrer echten Tochter zu helfen und machte sich mit dem Bargeld in Richtung München auf, wo die Geldübergabe eines fünfstgelligen Betrags stattfinden sollte. Bereits in Lindau überkamen die Frau jedoch Zweifel, weshalb sie ihren Wagen stoppte und den Kontakt zu den Tätern abbrach

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor dieser bereits hinlänglich bekannten Betrugsmasche. Die Täter versuchen, ihre Opfer unter Druck zu setzen und so zur Zahlung eines hohen Geldbetrags zu bewegen. Dabei versuchen sie mittlerweile immer häufiger, eine Abhebung bei der Bank zu vermeiden, da die Bankangestellten inzwischen bei der Abhebung größerer Beträge hellhörig werden, schreibt die Polizei weiter.