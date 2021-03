400. Mitglied beim VdK Kressbronn

Der Sozialverband VdK Kressbronn ist weiterhin auf Wachstumskurs: Mit Gertrud Rieck hat er kürzlich sein 400. Mitglied mit einem Blumenstrauß willkommengeheißen, schreibt der Ortsverband in einer Mitteilung.

Dieser hat seine Mitgliederzahl beständig steigern können. Dass die Mitglieder auch während der Pandemie der VdK-Familie beistehen, darin sieht Verbandsvorsitzende Liane Herrling eine Bestätigung für die gute Zusammenarbeit im ehrenamtlichen Vorstand und dem sozialen Zusammenhalt in der Gemeinde.

„Unsere Gemeinschaft kämpft für die soziale Gerechtigkeit, da ist die ehrenamtliche Tätigkeit die Basis für eine funktionierende Gesellschaft und somit unverzichtbar. Das Ehrenamt wird dringend gebraucht, deshalb freuen wir uns besonders über Mitglieder, welche sich beim Vorstand für eine mögliche ehrenamtliche Tätigkeit registrieren lassen“, schreibt der Ortsverband.

Jedes VdK-Neumitglied hat sofort Anspruch auf eine Beratung und Unterstützung bei sozialrechtlichen Angelegenheiten – zur Zeit der Pandemie bevorzugt durch Telefon- und E-Mail-Kontakte. Zudem bietet der VdK-Ortsverband Kressbronn seinen Mitgliedern verschiedene Veranstaltungen, dazu Tagesausflüge sowie jährlich eine fünftägige Reise an.

Das Jahresprogramm und weitere Informationen kann unter www.vdk.de/ov-kressbronn eingesehen werden. Zusätzlich wird jede Veranstaltung über die regionalen Zeitungen bekannt gegeben. Im vergangenen und in diesem Jahr mussten allerdings fast alle Veranstaltungen sowie die vorgesehene Reise nach Dresden wegen den Pandemiebestimmungen abgesagt werden. Die Reise nach Dresden ist nun für den 9. bis 13. Oktober geplant, die Haupt- und Mitgliederversammlung am 23. Oktober im Sportrestaurant TV Kressbronn, die Adventfeier am 4. Dezember in der neuen Halle Kressbronn.