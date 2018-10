38-Jährige kommt von der Fahrbahn ab

Über 10 000 Euro Schaden sind bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Samstag gegen 15.30 Uhr auf der B 31 ereignete. Eine 38-jährige Autofahrerin wollte die Bundesstraße in Richtung Lindau an der Abfahrt nach Kressbronn verlassen und unterschätzte vermutlich beim Abfahren den Kurvenverlauf.

Infolgedessen kam sie mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern, prallte zwei Mal gegen die rechte Leitplanke und kam schließlich entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen, teilt die Polizei in ihrem Pressebericht mit. Der nicht mehr fahrbereite Wagen wurde von einem Abschleppdienst abtransportiert. Verletzt wurde die Autofahrerin bei dem Unfall nicht.