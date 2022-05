31-Jähriger randaliert und zieht sein Messer

Ein 31-Jähriger befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand. Er war Grund, dass am Dienstagabend gegen 20 Uhr mehrere Einsatzkräfte der Polizei in die Argenstraße ausrücken mussten. Bewohner der Unterkunft hatten den Notruf gewählt, nachdem der Mann randaliert und mit einem Messer mehrere Personen bedroht haben soll. Der beim Eintreffen der Beamten vor der Unterkunft sitzende 31-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen.

In Fachklinik gebracht

Die Ermittler brachten ihn aufgrund seiner Verhaltensauffälligkeiten in eine Fachklinik. Da er bei seiner Aktion eine Zimmertür beschädigte, kommt auf ihn, neben einem Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung, auch eine Anzeige wegen Sachbeschädigung zu.