3000 Medien müssen umgerüstet werden

Langsam bekommen auch die Nutzer die Vorbereitungen für den großen Umzug der Kressbronner Gemeindebücherei mit: In den Osterferien ist die beliebte Einrichtung geschlossen, weil künftig alle Medien mit einem sogenannten RFID-Chip ausgestattet sein werden. Nach dem Umzug in die Hemigkofener Straße ermöglicht der Chip den Nutzern, dass sie die Medien, die sie ausleihen möchten, selbst registrieren können und nicht mehr an der Theke warten müssen. Lediglich die Rückgabe der ausgeliehenen Medien erfolgt noch über das Personal der Bücherei.

Seit Monaten stecken Büchereileiterin Jessica Grobelnik und ihr Team in den Vorbereitungen für den anstehenden Umzug. Dieser soll im Sommer über die Bühne gehen, die Einweihung, zu der sich auch der Regierungspräsident angekündigt hat, ist bereits auf den 1. Oktober festgelegt. „Es gibt so unglaublich viel zu bedenken“, sagt Jessica Grobelnik und schmunzelt dabei. Unglücklich sieht sie nicht aus, trotz der vielen Arbeit, die ihr noch bevorsteht. „So eine Gelegenheit, eine neue Bibliothek einzurichten, bekommt man nicht alle Tage angeboten. Auch, wenn das Abschalten zu Hause immer schwerer fällt – es macht auch unglaublich viel Spaß“, erläutert sie. Derzeit geht’s in die Endphase der endgültigen Regalplanung, zudem beginnt im Neubau die Verglasung. „Mit jedem Ortsbesuch gefällt es mir besser, es wird immer konkreter“, sagt Grobelnik und die Freude ist ihr anzusehen.

Während sich die bisherigen Vorbereitungen eher im Hintergrund abgespielt haben, wird der Standortwechsel nun auch für die Nutzer sichtbar: Die zwei Wochen Osterferien hat die Bücherei aufgrund der Einführung des neuen Sicherungssystems geschlossen. Da jedes Buch, jede CD und alles, was man ausleihen kann, mit einem RFID-Chip – einem kleinen Aufkleber – versehen werden muss, nimmt die Umstellung viel Zeit und Arbeit in Anspruch. „Dies ist während des laufenden Betriebs nicht zu leisten“, berichtet Jessica Grobelnik mit Blick auf die rund 3000 Medien, die umgestellt werden müssen. Sie geht davon aus, dass sie und ihr Team rund 80 Prozent davon in den Ferien schaffen werden.

Dank ans Team

Zwar wird das neue System am alten Standort noch nicht zum Einsatz kommen, aber zum einen sind damit die Medien für die neue Einrichtung vorbereitet – und zum anderen sind die Mitarbeiter schon jetzt geschult worden. Überhaupt geht ein großer Dank an ihr Team: „Ohne meine Mitarbeiter wäre das überhaupt nicht zu stemmen. Sie unterstützen mich, wo es nur geht.“

In der neuen Bücherei wird es auch einen Medienschrank geben, die sogenannte „Bibliothek für Schlaflose“. Dort können Bücher und sonstige Medien, die bei der Bücherei dementsprechend reserviert wurden, außerhalb der Öffnungszeiten abgeholt werden – dank des neuen Sicherungssystems. Gleichzeitig können dort in einem gesonderten Fach auch ausgeliehene Medien zurückgegeben werden. „Durch diesen Service sind die Kressbronner künftig nicht mehr zwingend an die Öffnungszeiten der Bibliothek gebunden und können sich Tag und Nacht mit Lesestoff versorgen“, freut sich Jessica Grobelnik schon jetzt.