28 000 Euro Schaden nach Unfall

Sachschaden von rund 28 000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr unweit des Schlosses Giessen ereignete.

Ein 77-jähriger Chevrolet-Fahrer war von Kressbronn kommend unterwegs und wollte nach links in Richtung Zollhaus einbiegen. Aus bislang ungeklärten Gründen fuhr der 77-Jährige ungebremst in die Einmündung ein und prallte gegen das Heck eines Wohnmobils, dessen 69-jähriger Fahrer von Apflau kommend nach links in Richtung Kressbronn abbiegenden wollte. Durch den Aufprall wurde der Chevrolet weggeschleudert und kollidierte mit dem Volvo eines aus Richtung Apflau kommenden 58-Jährigen. Bei dem Unfall kam keine Person zu Schaden, schreibt die Polizei. Der 77-jährige Autofahrer musste wegen gesundheitlicher Probleme ins Krankenhaus gebracht werden.