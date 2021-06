Nach einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 28 und 31 Jahren am Dienstag gegen 21.30 Uhr in der Argenstraße in Kressbronn hat der Polizeiposten Langenargen Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der 28-Jährige mit einer Glasflasche auf seinen Kontrahenten eingeschlagen. Der 33-Jährige erlitt dabei Schnittverletzungen an der Hand. Die Ermittlungen dauern an.