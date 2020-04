25-Jähriger beleidigt Polizisten

Massiv beleidigt worden sind Polizeibeamte am Sonntag zwischen 17 und 18 Uhr bei den Uferanlagen am Schloss Montfort. Fünf Männer hatten sich dort versammelt, was laut Polizeibericht einen Verstoß gegen die Corona-Verordnung darstellte. Zwei Platzverweisen kam die Gruppe jedoch nicht nach. Ein 25-Jähriger beleidigte die Beamten des Polizeireviers Überlingen aufs Übelste. Der Mann war derart in Rage, dass er in Gewahrsam genommen werden musste. Dagegen wehrte er sich heftig und verletzte eine Polizistin leicht. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen wegen Widerstandshandlungen, Beleidigung und Körperverletzung.