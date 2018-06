23 neue Wohnungen an der Festhalle geplant

Wie soll das neue Areal zwischen Festhalle und Pizzeria an der Hemigkofener Straße aussehen? Nachdem die Pläne in der Januar-Sitzung im Gemeinderat auf Kritik gestoßen sind, hat der Architekt nun in der jüngsten Sitzung einen überarbeiteten Entwurf vorgestellt. Darin enthalten: Ein Grünstreifen samt Gehweg entlang der Hemigkofener Straße, eine erweiterte Zufahrt zur Festhalle und Lösungsansätze für die Lärmbelästigung, die von der Festhalle ausgeht.

So gab es in den vergangenen Wochen eine Reihe von Kritikpunkten aus der Sitzung im Januar zu lösen, die der Vorhabenträger nun im Gemeinderat vorstellte. Wie berichtet sollen neben der Festhalle auf drei Baugrundstücken neue Gebäude in Anlehnung an die Gestaltung der Halle entstehen, die gemeinsam eine Einheit bilden sollen. Geplant sind 23 Wohnungen sowie erneut Gastronomie an dem Standort des heutigen Café Bistro 08. „Da gibt es bereits eine Reihe von privaten Verhandlungen“, verriet der Architekt. Dieses Gebäude an der Kreuzung Hauptstraße/Hemigkofener Straße wurde inzwischen in den Plänen „abgerundet und nimmt die jeweiligen Häuserfluchten auf und entschärft die Situation an der Kreuzung“, fasste der Architekt zusammen.

Die wichtigsten Änderungen, die Architekt Roman Schäfler vorstellte: Das mittlere Gebäude wird nicht so breit nach Osten gebaut, weshalb sich die ursprüngliche Überschreitung des Bauquartiers um die Hälfte reduziert. Das nördlichste Gebäude kann dafür, wie geplant, bestehen bleiben. Die Breite der Balkone wird verkürzt, damit die Gebäude optisch weiter auseinander liegen und die Durchsicht verbessert wird.

Kritische Punkte überarbeitet

Der Bereich zur Hemigkofener Straße und zum Untermühleweg wird mit durchgängigem Gehweg und Begrünung versehen, sodass das Areal optisch abgerundet wird. Zudem kann die Zufahrt über den Untermühleweg etwas vergrößert werden. Die Parkplatzreihe entlang der Festhalle und im Einfahrtsbereich von Norden wird abgerückt beziehungsweise geöffnet und insgesamt die Eingrünung ausgeweitet. Das südliche Gebäude, in dem die Gastronomie untergebracht sein wird, wird anstatt mit Pultdach mit einem Satteldach eingedeckt, sodass sich das Gebäude besser in die Bebauung entlang der Hauptstraße einfügt.

Grundsätzlich stießen die Neuerungen bei den Räten auf Zustimmung, allerdings zeigte sich der überwiegende Teil skeptisch, was die Lärmbelästigung von der Festhalle aus angehe. So kritisierte Gerold Wachter (BWV), dass das mittlere Gebäude zu nah an den Stellplätzen der Halle stünde, sodass „Lärm und Probleme“ vorprogrammiert seien. Auch Klaus Steinhauser (BWV) gab zu Bedenken, dass das Parken vor den Gebäuden nicht nur mit Lärm, sondern auch mit Lichtemissionen verbunden sei. Doch der Architekt wies darauf hin, dass es sich bei dem Gebiet ohnehin um ein „Mischgebiet“ mit anderen Lärmwerten wie in einem reinen Wohngebiet handele, zudem könnte heute durch spezielle Lüftungen und Schallschutzfenster die Wohnqualität dennoch angenehm gestaltet werden. Bürgermeister Daniel Enzensperger betonte außerdem, dass durch entsprechende Einträge im Durchführungsvertrag oder womöglich auch Grundbuch Beschwerden gegen Lärm rechtlich nicht geltend gemacht werden können. Die Räte waren mit dem Beschluss schließlich grundweg einverstanden.