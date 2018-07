180 Kilometer und 10 000 Höhenmeter in acht Tagen: 16 Schüler der Jahrgangsstufen 9 und 10 der Parkschule sind derzeit auf dem E5 in den Alpen unterwegs. „Am Ende unserer zweiten Etappe erreichten wir nach knapp zehn Stunden erschöpft der Memminger Hütte“, schreiben die Schüler von unterwegs. Um die Hütte bestaunten die Gäste eine alpine Bergwelt und einige gönnten sich eine Abkühlung im Bergsee. Am nächsten Morgen ging es noch einige Höhenmeter durch felsiges Gelände zur Seescharte, nach der sich eine tolle Bergwelt eröffnete. Von dort führte der Weg 2000 Tiefenmeter durch Schluchten und einen tollen Höhenweg, „der uns schließlich nach Zams brachte. In einem Supermarkt füllten wir die Proviantreserven auf, ließen uns ein Eis schmecken und fuhren schließlich mit der Bergbahn zu unserem Ziel, der Skihütte Zams“, heißt es abschließend.