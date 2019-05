20 Schüler freuen sich über Zertifikate

Halten stolz ihre Zertifikate in der Hand: 20 Schüler der 9. Klassenstufe, die sich während des Schuljahres 2018/19 zu wissenschaftlicher Arbeit im Rahmen projektorientierten Arbeitens der TEC- ademy getroffen haben. Die Zielsetzung der Tecademy ist es, technisches Verständnis und Interesse von Schülern vorwiegend in den sogenannten Mint-, also naturwissenschaftlich ausgeprägten Berufen, zu vermitteln. Die BBQ Bildung und Berufliche Qualifizierung und das Bildungszentrum Parkschule Kressbronn feierte bereits zum neunten Mal den Abschluss der TECademy. Mit allen Projektpartnern wurde in der Podiumsrunde noch mal auf die neun Monate TECademy durch die Teilnehmer zurückgeblickt.