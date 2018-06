1963: Kombination Eis, Segel, Fläche und Geschwindigkeit fasziniert Segler

Der Ende 1962 frisch gegründete Verein Kressbronner Segler e.V. ist Anfang des Jahres 1963 gleich aktiv geworden. Zwar war das eigentliche nasse Element in den nächsten eisigen Aggregatzustand übergegangen. Aber das hielt den jungen Verein nicht ab, im Gegenteil. Als erste spontane größere Vereinsaktion wurde vom 5. bis 10. Januar 1963 der Bau und die anschließende Benutzung eines Eisseglers respektive zweier Eissegler ins Programm genommen.

Die Schar um Vereinsvorstand und Initiator Werner Traut hatte den Jollenkreuzer „Melody“ von seinem Rigg befreit und sich mit Erich Stadler, Bruder und Familie sowie anderen Vereinsmitgliedern daran gemacht, sich an einem einmaligen Erlebnis zu beteiligen -- dem Eissegeln auf dem zugefrorenen Bodensee. Dieses sportliche Vergnügen können manche Nordlichter an Nord- und Ostsee öfter genießen. Obwohl die Küstensegler meist auch zum Eissegeln zu den skandinavischen Nachbarn fahren.

Wie Fotos zeigen, gehörte auch das Campieren auf dem See dazu. Mit Zelt und Bollerofen gegen die beachtliche Kälte wappnete man sich für das Warten auf Wind. Zunächst musste man sich an die ungewohnten Verhältnisse gewöhnen und damit zurechtkommen. Ähnlich der Sommersegelei war der Aufwand nicht unbeträchtlich. Vor allem weil, wie Vereinsmitbegründer Gero Kranich erzählt, „die Möglichkeiten damals mit der heutigen Technik gar nicht vergleichbar waren. Man muss sich vorstellen, in dieser Zeit ging es nur mit ganz viel Improvisation, Phantasie und Organisation.“

So entstanden die Eissegler, die auf den Fotos einen halbwegs soliden Eindruck machen. Beeindruckend waren die Fahrt-Ergebnisse und die Größe der Besegelung. Damit konnten schon beachtliche Geschwindigkeiten erreicht werden. Dafür, dass der Verein erst jüngst entstanden war, herrschte schon ein gewisser Stolz auf die neue Flagge. Die befand sich in der Spitze des Gaffelsegels. Und auch die Presse hatte durchaus Interesse an der exotischen Eissegelei, wie eine Sammlung von Seglern und Radfahrern auf dem Bodenseeeis belegen.

Schließlich „war es auch für die Jüngeren ein ganz besonderes Erlebnis“, wie Hansjoerg Traut, Sohn des Vereinsinitiators und Mitgründer des Segelvereins Kressbronner Segler e.V. berichtete. Eishockey und Schlittschuhfahren haben ebenso dazugehört. „Aber die Eissegelei hat schon etwas Einmaliges gehabt“, so der Vereinsmitbegründer.

Auf den Fotos, die noch erhalten sind, spürt man die Faszination, die von dem Ereignis ausging. Vieles zeigte sich vollkommen neu. Neben Spaziergängen und Freizeitaktivitäten war auch das seglerische Erlebnis unvergesslich.