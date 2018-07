180 Kilometer und 10 000 Höhenmeter in acht Tagen: 16 Schüler der Jahrgangsstufen 9 und 10 der Kressbronner Parkschule sind zur Alpenüberquerung gestartet.

Jetzt hat sich die Gruppe bei der Schwäbischen Zeitung gemeldet und über die Tour berichtet: „Am Dienstag haben wir uns um 8 Uhr am BZP getroffen, um mit dem Zug über Lindau und Immenstaad nach Oberstdorf zu fahren. Anschließend sind wir nach Spielmannsau gefahren. Dort begann die Wanderung auf dem E5-Fernwanderweg, der von Oberstdorf nach Meran führt. Der Weg führte uns durch den Sperrbachtobel mit Blick auf den Krottenkopf, der höchsten Erhebung im Allgäu. Nach drei Stunden hatten wir unser Ziel, die Kemptner Hütte, erreicht, haben 800 Höhenmeter erklommen, unsere ersten Murmeltiere gesehen und damit den ersten Tag unserer Alpenüberquerung in den Allgäuer Alpen gemeistert. Heute sind wir um 6 Uhr aufgestanden und über das Mädelejoch und die höchste Hängebrücke Österreichs bei Holzgau gelaufen“, heißt es in dem kleinen Bericht.