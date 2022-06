18-Jähriger lädt ein: Polizei löst illegale Party mit 200 Leuten an der Argen auf

Die Polizei hat am Sonntagmorgen eine nicht angemeldete Party bei der Gießenbrücke an der Argen aufgelöst. Laut Polizeibericht hatten Zeugen am Samstag etwa gegen 23.20 Uhr eine größere Menschengruppe an der B 467 bei der Gießenbrücke gemeldet.

Bei der Kontrolle durch die Polizei konnte eine Party mit etwa 200 Personen und sehr lauter Musik an der Argen festgestellt werden. Ein 18-jähriger, welcher sich als Verantwortlicher zur erkennen gab, hatte demnach einen professionellen DJ und sogar Security engagiert. Eine Genehmigung konnte er laut Polizei allerdings nicht vorweisen. Der 18-Jährige wurde angehalten die Party zu beenden. Aufgrund einer körperlichen Auseinandersetzung am Sonntag gegen 1.35 Uhr wurde die Polizei erneut zu der Party gerufen, weswegen die Veranstaltung dann von der Polizei beendet wurde. Den jungen Mann erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.