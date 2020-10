16 neue Azubis in Kressbronn

Die Gemeinde Kressbronn hat im September 16 neue Auszubildende willkommen geheißen. Ob im Rathaus, in der Nonnenbachschule oder in den Kinderbetreuungseinrichtungen: Überall starten bei der Gemeinde junge Menschen in den Berufsalltag.

Ausgebildet werden laut Mitteilung in diesem Jahr ein Verwaltungsfachangestellter und insgesamt fünf Bundesfreiwilligendienstleistende im Parkkindergarten, im Kleinkinderhaus Pünktchen und der Nonnenbachschule. Neben drei Pia-Auszubildenden zur pädagogischen Fachkraft (Praxisintegrierte Ausbildung) legen außerdem einige der Neulinge ihr Anerkennungsjahr oder ihr Vorpraktikum zur pädagogischen Fachkraft in den kommunalen Kinderbetreuungseinrichtungen ab.

Bürgermeister Daniel Enzensperger begrüße die neuen Azubis. Andreas Wagner und Manuela Lang informierten als Ausbildungsbeauftragte über die Gemeinde und ihre künftigen Tätigkeiten.