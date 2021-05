150 Fußballfelder Blühfläche am Bodensee

Die Obstbauernfamilien vom Bodensee setzen sich gemeinsam mit den Obsterzeugerorganisationen Württembergische Obstgenossenschaft Raiffeisen eG (WOG eG) und Marktgemeinschaft Bodenseeobst eG (MaBo eG) sowie ihren Vertriebsgesellschaften und weiteren Partnern seit zwölf Jahren für den Schutz und die Förderung von Bienen und Wildinsekten ein. So werden für das Jahr 2021 hochwertige Saatgutmischungen für über 106 Hektar Blühflächen ausgesät. Das entspricht der Fläche von rund 150 Fußballfeldern. Zudem werden zu den über 2000 bestehenden Wildbienenhäusern insgesamt 220 neue Bienendomizile am Bodensee aufgestellt, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Für die zahlreichen Wildbienenarten und Wildinsekten in und um die Obstanlagen sei es besonders wichtig, ein hochwertiges Nahrungsangebot und einen geschützten Lebensraum vorzufinden. „Durch die Initiative unserer Obstbauernfamilien bildet sich ein Netzwerk vieler klein- und großflächiger, vielfältiger Biodiversitätsmaßnahmen, welche sich über die Bodenseeregion und am Neckar verteilen.“, so Carola Schraff, Obstbauberaterin der WOG eG.

Seit 2010 findet dieses Engagement der Obstbauern am Bodensee auch innerhalb des Pro Planeta-Apfelprojektes statt, welches gemeinsam von den Projektpartnern Obst vom Bodensee Vertriebsgesellschaft mbH, Bodensee-Stiftung, REWE Group und Imkern gestartet wurde.

Aktuell säen und pflegen die Obstbauern die Blühmischungen für das Jahr 2021 – nicht nur über die gesamte Bodenseeregion hinweg, sondern auch auf den Flächen der Obstbauernfamilien am Neckar. „Mit den hochwertigen Saatgutmischungen aus heimischen Wildblumen und Wildkräutern entsteht die eindrucksvolle Gesamtfläche an Blühwiesen, als Rückzugsgebiet und Nahrungsquelle für Wildbienenarten und Wildinsekten“, erklärt Katja Röser Obstbauberaterin von der MaBo eG.

Wie die Bienenmonitorings in den Anbauflächen der vergangenen Jahre darlegen konnte fühlen sich die Wildbienen am Bodensee pudelwohl. So konnte die Wildbienen-Erfassung von 2017 einen Nachweis von insgesamt 117 Wildbienenarten, darunter auch 25 bedrohte Arten wie die stark gefährdete Schwarzblaue Sandbiene, erbringen. Dies entspricht einer Verdoppelung der nachgewiesenen Wildbienenarten seit 2010.

2017 riefen die Vereinten Nationen den 20. Mai zum World-Bee-Day aus, um die Bedeutung von Bienen und anderen blütenbesuchenden Insekten und Bestäubern hervorzuheben. Weltweit finden deshalb am 20. Mai Aktionen rund um Bienen und andere blütenbesuchende Insekten statt.