140 Jahre Freude am Singen und der Kameradschaft

Zwei Weltkriege und zahlreiche Höhen und Tiefen hat der Kressbronner Männergesangverein „Liederkranz 1876 e.V.“ seit seiner Gründung durchlebt, in diesem Jahr feiert der Verein bereits seinen 140. Geburtstag. Am 15. Oktober wollen die aktuell 25 Kressbronner Sänger dieses ganz besondere Jubiläum mit einem großen Fest feiern, bei dem sie die vergangenen 140 Jahre Revue passieren lassen wollen.

Als prominente Gäste auf der Bühne haben sie sich die „Männer und Tenöre“ (MUT) eingeladen, die die Zuhörer musikalisch in die 20er Jahre entführen werden. Der Männergesangverein selbst wird an dem Abend Musik aus der Zeit der Jahrhundertwende, aber auch Ausblicke in die Moderne vortragen, kündigt Dirigent Anton Roth an.

„An oberster Stelle steht bei uns die Freude am Singen, gefolgt von der Kameradschaft“, erklärt Günter Kessler, der 2012 das Amt des ersten Vorstands übernommen hat. Genauso definierte sich das Grundziel bereits im Gründungsjahr 1876, als der Verein um die 30 Mitglieder zählte und sowohl bei kirchlichen als auch weltlichen Veranstaltungen auftrat. Geprobt wurde in verschiedenen Gasthäusern, während des ersten Weltkriegs kam die Vereinsaktivität jedoch zu einem kompletten Stillstand und wurde erst in den 1920er Jahren wieder aufgenommen. Der heutige Liederkranz existiert seit dem Jahr 1936, als sich mit der Vereinigung der Gemeinden Hemigkofen und Nonnenbach zum heutigen Kressbronn auch die jeweiligen Chöre zusammenschlossen. Auch der zweite Weltkrieg ließ das Chorgeschehen vorübergehend zum Erliegen kommen, nicht zuletzt weil der Großteil der Sänger zum Militärdienst eingezogen wurde.

Ein echtes „Urgestein“

Ein echtes „Urgestein“ des Männerchors ist Gebhard Amann. Seit 70 Jahren ist er mit dabei, war 30 Jahre lang Vorsitzender und Vize-Dirigent. An die Zeit nach dem zweiten Weltkrieg, als der Chor im Jahr 1947 durch die Erlaubnis der französischen Besatzung den Vereinsbetrieb wieder aufnahm, kann er sich noch gut erinnern. „Als ich eingetreten bin, war das Probelokal im Gasthaus Krone, es waren viele dabei, die aus dem Krieg heimgekehrt waren“, blickt der heute 86-Jährige zurück. So habe der Chor zu dieser Zeit um die 55 aktive Sänger gezählt. Damals wie heute nahm der gesellige Teil eine wichtige Rolle ein: „Das waren noch sehr gemütliche Proben, jeder hatte sein Getränk dabei und es gab immer eine Pause – nur war es für den Dirigenten manchmal schwierig, die Sänger hinterher wieder einzutreiben“, lacht er.

Einen Höhepunkt im Jahr bildete stets der Auftritt des Männergesangvereins am Volkstrauertag, bei dem vor allem die Kriegsheimkehrer ihrer gefallenen Kameraden gedachten. Doch auch unterm Jahr gab es regelmäßig Chorkonzerte – und einmal im Jahr ein großes Fest. „Das war unsere finanzielle Grundlage“, erklärt Gebhard Amann. Das Fest, das lange auf dem Ottenberg am Kressbronner Ortsrand stattfand, sei weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt gewesen, schwärmt der Bassist. Später wurde es in den Schlösslepark verlegt.

Immer wieder kooperierten die Sänger mit dem Männerchor aus der Nachbargemeinde Nonnenhorn, mit dem sie stets ein freundschaftliches Verhältnis pflegten. So übernahmen die bayerischen Sängerkollegen auch die „Erkennnungsmelodie“ des Kressbronner Männergesangvereins, den „Kressbronner Sängerspruch“. Der ehemalige Dirigent Otto Dürr hatte das Stück 1952 eigens für die Kressbronner Sänger geschrieben, seither ist es das Eröffnungsstück bei sämtlichen Konzerten des Chors.

Ein weiteres Ereignis, das Gebhard Amann ganz besonders im Gedächtnis geblieben ist, war die Teilnahme beim deutschen Sängerfest in Stuttgart 1957. Als junger Fähnerich war er stolz, den mehrere Kilometer langen Festumzug mitlaufen zu dürfen. Als einen Höhepunkt der Chorgeschichte, der weniger weit zurückliegt, nennt Kassier Dieter Bradke die Hopfenletze im vergangenen Jahr, bei der 80 Sänger gemeinsam in der Kressbronner Festhalle auf der Bühne standen. „Das war natürlich einmalig“, stimmt Gebhard Amann zu.