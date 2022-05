14-Jährige vergreifen sich – jetzt wird ermittelt

Die Polizei Langenargen ermittelt aktuell gegen zwei 14-Jährige, nachdem die am Donnerstagabend auf dem Skaterplatz in der Maicher Straße aufgefallen sind. Zeugenangaben zufolge nahmen die beiden einen auf dem Platz abgelegten Rucksack unberechtigt an sich und stahlen daraus eine Trinkflasche sowie ein Paar Fahrradhandschuhe. Später sollen die beiden einen Gleichaltrigen körperlich angegangen und auch dessen Rucksack durchwühlt haben. Die hinzugerufenen Polizeibeamten übergaben die Teenager an ihre Eltern und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahls ein.