100 Mädchen lassen den Fußball rollen

Unter dem Titel „Von Mädchen – Für Mädchen“ haben kurz vor den Pfingstferien fast 100 Mädchen im Alter zwischen sieben und zehn Jahren im Kressbronner Eichert gekickt. Zunächst konnten beim „4 gegen 4“ fleißig Stempel gesammelt werden, dabei stand der Spaß am Fußballsport im Vordergrund. In bunt gemischten Teams hatten die Mädchen anschließend Gelegenheit, sich an Stationen der Spielstraße auszuprobieren. Unter der Betreuung von erfahrenen Trainerinnen und Spielerinnen des SV Kressbronn erfuhren die Nachwuchstalente auch, was es heißt, in einem gut funktionierenden Team zu spielen. Am Ende des Mädchenfußballtages gab es laut Eigenbericht noch eine kleine Siegerehrung. Für alle war es ein ereignisreicher Tag, der mit Sicherheit auch im nächsten Jahr wieder stattfinden wird. Ein Dank gebührt dem Organisationsteam um Martina Zöllner und FSJer Elias Wiesener sowie allen Helfern und den Fußball-Mädchen, von denen bereits viele regelmäßig ins Fußballtraining des SVK kommen. Die Veranstaltung war eine Kooperation der Parkschule Kressbronn, Franz-Anton-Maulbertsch-Grundschule Langenargen, der Nonnenbachschule und dem SV Kressbronn.