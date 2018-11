Überfall-Gerüchte in Kressbronn: Polizei äußert sich

Hermann Wieland (CDU) hat in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats das Thema „Sicherheit in Kressbronn“ angesprochen – Stichwort „Überfall“. Bürgermeister Daniel Enzensperger verwies jedoch sogleich auf den nichtöffentlichen Teil der Sitzung, in dem das Thema besser aufgehoben sei. Hintergrund sind verschiedene Gerüchte, die seit einiger Zeit in Kressbronn die Runde machen. Die Schwäbische Zeitung hat deshalb mit Markus Sauter, Polizeipressesprecher in Konstanz, gesprochen.

Es handelt sich um zwei Vorfälle, die sich Ende Oktober und Anfang November in Kressbronn zugetragen haben. „Wie nach der Blaulicht-Party angezeigt wurde, hatte ein unbekannter Mann eine junge Frau in der Hemigkofener Straße von hinten an den Hüften gepackt. Als sie sich sofort herauswand, stürzte sie und verletzte sich dabei. Bislang ist völlig unbekannt, wer die Geschädigte attackierte“, so Polizeipressesprecher Markus Sauter. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei seien jedoch noch nicht abgeschlossen.

Eine 68-jährige Frau, die im Seepark Anfang November von hinten gestoßen worden ist, schilderte der Polizei, dass ihr in dem Park eine Person mit einem Kapuzenpullover mit der Kapuze auf dem Kopf entgegen kam. „Kurz nachdem sie an dieser vorbeigegangen war, sei sie von hinten gestoßen worden. Nachdem sie wieder aufgestanden war, habe sich niemand mehr in der Nähe befunden. Es ist bislang völlig unklar, was die Zielrichtung des unbekannten Täters war“, so Markus Sauter.