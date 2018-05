Über die Zerstörung unseres Planeten

In der Kressbronner Lände steht am Donnerstag, 17. Mai, um 19.30 Uhr der Film „Immer noch eine unbequeme Wahrheit – Unsere Zeit läuft“ auf dem Programm. Die US-amerikanische Dokumentation von Bonni Cohen und Jon Shenk mit Al Gore, Donald Trump, Angela Merkel und Barack Obama ist aus dem Jahr 2017.

Der ehemalige US-Vizepräsident und Präsidentschaftskandidat Al Gore setzt sich weiter gegen die Zerstörung unseres Planeten ein und warnt vor den drohenden Folgen der globalen Erwärmung, heißt es in einer Ankündigung. Vor elf Jahren erschien von ihm „Eine unbequeme Wahrheit“, nun stellt er seine zweite Dokumentation „Immer noch eine unbequeme Wahrheit – Unsere Zeit läuft“ vor, in der er die Welt bereist, um zu dokumentieren, was sich seitdem verändert hat: Auf der einen Seite steht das bahnbrechende Klimaabkommen von Paris und die umweltfreundliche Technologie, auf die viele Länder in den vergangenen Jahren umgestiegen sind, auf der anderen Seite sind die globalen Veränderungen durch den Klimawandel jedoch noch größer geworden.

Die Regisseure Bonni Cohen und Jon Shenk zeigen Al Gore laut Vorschau auch dabei, wie er versucht, auf Politiker einzuwirken oder wie er sich mit internationalen Klimaexperten austauscht.

Wetterextreme wie Starkregen, Hagel oder extreme Hitzewellen haben in den vergangenen Jahren schwer zugenommen. Längst ist der Klimawandel auch bei uns in der Region angekommen. Welche Auswirkungen der Klimawandel für die Landwirtschaft am Bodensee mit sich bringt, darüber haben Experten bei einem Vortragsabend in Lindau gesprochen.