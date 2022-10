Ökologisches Energie- und Wärmekonzept für Baugebiet Bachtobel

Mit dem Baugebiet Bachtobel entsteht in Kressbronn ein neues Quartier. Zwischen der Tettnanger und der Friedrichshafener Straße zieht in die künftigen Wohnungen der Bewohnerinnen und Bewohner eine ökologische und klimaneutrale Energie- und Wärmeversorgung ein. Die entsprechenden Verträge unterzeichneten jetzt die Gemeinde Kressbronn a. B. und die iQ-GmbH, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist.

„Wir haben uns viele Gedanken über eine zukunftsfähige Energieversorgung gemacht. Eine Machbarkeitsstudie hat ergeben, dass ein kaltes Nahwärmenetz in Verbindung mit Photovoltaikanlagen technisch und wirtschaftlich sinnvoll für unser Neubaugebiet ist. Im Rahmen einer Ausschreibung hat die iQ-GmbH dann als bester Anbieter überzeugt“, berichtet Bürgermeister Daniel Enzensperger gemäß der Mitteilung. Der Gemeinderat hat im September der Vergabe der Konzession an die iQ-GmbH zugestimmt.

Das Energiekonzept steht auf zwei zentralen Bausteinen: Zum einen der Wärmeversorgung aus Geothermie und der Stromerzeugung aus Photovoltaik. „Das Konzept sieht vor, dass auf den Dächern der Gebäude im Baugebiet Photovoltaikanlagen installiert werden. Die elektrische Energie wird mittels Arealstromnetz an die Wärmeerzeugungsanlagen und an die Haushalte geliefert. Die Beheizung der einzelnen Gebäude erfolgt über Wärmepumpen“, berichtet Thomas Booch, Geschäftsführer der iQ-GmbH zusammen mit seinem Geschäftsführer-Kollegen Achim Lotter. „Hauptenergiequelle sind zwei geothermische Bohrungen in zirka 140 Meter Tiefe mit 84 Erdwärmesonden. Die Wärme wird an die Oberfläche gefördert und nimmt auf dem Weg zu den Gebäuden zusätzlich Umgebungswärme aus dem Erdreich auf. In den Gebäuden übernimmt dann eine Wärmepumpe die Energie und macht diese für Raumheizung und Warmwasserbereitung nutzbar. Unsere Quartierslösung ist zu 70 Prozent autark aufgebaut. Das heißt, es wird in diesem Ökosystem nur 30 Prozent an Ökostrom für die Energieversorgung zusätzlich bezogen, der größte Teil wird im Quartier erzeugt und genutzt“, erklärt Achim Lotter.

Die gesamte technische Ausstattung ist Teil der Leistung, die die Nutzer erhalten. Auch umgekehrt funktioniert das Prinzip: Künftige Bewohnerinnen und Bewohner des Quartiers haben die Möglichkeit, ihr Haus im Sommer zu kühlen. In den Gebäuden werden Übergabestationen mit Wärmepumpen und Pufferspeicher errichtet.

Zusätzlich werden innerhalb des Arealstromnetzes unterschiedliche Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Gebäude aufgebaut. Das Arealstromnetz und die Photovoltaikanlagen werden durch einen zentralen Batteriespeicher zur Speicherung des PV-Stroms ergänzt. Die Gesamtstromerzeugung und der Speicher sind so dimensioniert, dass die Haushalte und die angeschlossenen Wärmepumpen einen Großteil ihres Jahresstromverbrauchs hierüber decken können. Auch der Betrieb eines eigenen Stromladepunktes für E-Fahrzeuge ist so möglich. Um Details kümmert sich die iQ-GmbH. Dazu gehört auch die jährliche Verbrauchs- und Einspeiseabrechnung der Solaranlagen.

Es gibt in Kressbronn einen großen Bedarf an Wohnraum. Dies war einer der Gründe, weshalb sich die Gemeinde dafür entschieden hat, ein großes neues Baugebiet zwischen der Tettnanger und der Friedrichshafener Straße zu entwickeln. Dabei sollen Bauplätze für die Kressbronner Familien, aber auch eine große Anzahl an neuen Mietwohnungen geschaffen werden. Im Quartier werden insgesamt ca. 44 Gebäude mit mehr als 200 Nutzeinheiten errichtet, ca. 28 Bauplätze für Reihenhäuser, eine genossenschaftliche Wohnbebauung mit ca. 100 Wohnungen. Auch einige öffentliche Einrichtungen sollen ihren Platz im neuen Baugebiet finden. So soll am Bachtobelplatz ein Kinder- und Familienzentrum, ein Ärztehaus sowie ein Wohnhaus mit Gewerbeeinheit entstehen. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen auch ein neues Feuerwehrhaus sowie durch die Gemeinde weitere ca. 100 Wohneinheiten in drei Mehrfamilienhäusern und ein weiteres Gebäude im Quartier errichtet werden.