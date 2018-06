Ökologie geht vor Akkuratesse

Kressbronn blüht auf: Unter diesem Motto gibt es am Sonntag, 17. Juni, wieder die Möglichkeit, bei der Kressbronner Garten-Tour 2018 Gärten mit unterschiedlichen Schwerpunkten zu besuchen. Von 10 bis 17 Uhr stehen interessierten Besuchern neben den öffentlichen Parkanlagen „Seegarten“ und „Seepark & Schlösslepark“ auch verschiedene private Gartentüren offen. Diese Gärten – vor allem auch die Menschen, die dahinterstehen – wollen wir unseren Lesern in einer Serie vorab vorstellen. Heute: Der Garten von Familie Stoppel-Heumesser in Döllen.

Ökologie spielt hier eine entscheidende Rolle. Das wird auch dem außenstehenden Beobachter schnell klar. „Nicht die Schönheit einer Rose ist für uns ausschlaggebend, sondern der Wunsch, dass sie von Bienen angenommen wird“, bringt Gerlinde Heumesser mit einem Beispiel ihre Lebenseinstellung auf den Punkt. Zusammen mit ihrem Mann, dem zwölfjährigen Sohn Michael und der zehnjährigen Tochter Magdalena wohnt die Hauswirtschaftslehrerin, die im Landwirtschaftsamt des Bodenseekreises beruflich tätig ist, in einem Haus, das auf eine lange Geschichte zurückblicken darf. „Unser Bauernhaus ist etwa 200 Jahre alt und wurde vor rund 180 Jahren von Gattnau hierher versetzt“, erzählt Hermann Stoppel-Heumesser. Als Schreiner und Nebenerwerbslandwirt hat er gleich zwei Berufe, die er unter einen Hut bekommen muss.

Königskerze, Fingerhut, Dill, Ringelblume und Kamille. Kräuter- und Staudenbeete. Kartoffeln werden angepflanzt. Im Gewächshaus auch Tomaten und Gurken. Auf Fruchtwechsel in den Beeten und auf Mischkultur wird Wert gelegt. Eigentlich scheint es aus gärtnerischer Sicht fast alles zu geben – Akkuratesse, strenge Pflanzregeln und eine klar definierte Ordnung allerdings nicht. „Die Blumen dürfen wild wachsen und sich versamen wie sie wollen“, sagt Gerlinde Heumesser. „Gemeinschaften finden sich.“ Nicht zuletzt wird durch „unaufgeräumte Ecken“ für Lebensraum für Nützlinge gesorgt. Mauswieseln, Eidechsen, Kröten, Libellen und anderen Tierarten wird gerne Unterschlupf gewährt, Teichmolche dürfen nach Herzenslust Schnecken verzehren. Beim Pflanzenschutz verzichtet man auf die chemische Keule und bedient sich stattdessen lieber einer Brühe aus Schachtelhalm, um etwa gegen Pilzkrankheiten bei Zucchini und Gurken vorzugehen. „Wir möchten zeigen, dass jeder, der ein Stück Boden sein Eigen nennt, auch Verantwortung für Pflanzen und Tiere zu übernehmen hat“, betont Gerlinde Heumesser.

Klar, dass man auch den beiden Kindern diese bewusste Form der ökologischen Gartengestaltung zu vermitteln versucht. Michael kümmert sich verstärkt um die Lupinen, Magdalena eher um Löwenmäulchen. Vater Hermann Stoppel-Heumesser liebt seine Obstanlagen und hat mit Johannisbeeren, Zwetschgen, Äpfeln und Birnen natürlich genug zu tun. „Im Hausgarten halte ich mich eigentlich raus. Ich bin hier nur für grobe handwerkliche Tätigkeiten zuständig“, meint er schmunzelnd.

Im Urlaub wandern, auch lesen und Sport treiben, diesen Ausgleich gönnt sich die Familie Stoppel-Heumesser. Im Winter wird gerne Ski gefahren. Und im Sommer? „Da ist es hier sowieso am schönsten“, ist man sich generationsübergreifend einig.