Sternsinger Kressbronn bringen Segen

„Gesund werden, gesund bleiben – ein Kinderrecht!“ war das Motto der Sternsingeraktion 2022 des Kindermissionswerkes.

Anfang Januar waren die Sternsinger nach einem Jahr Pause auch wieder in Kressbronn unterwegs. Immer mit einer Sternlänge Abstand und mit sehr viel Freude. Sie haben den Segen an die Häuser gebracht oder als „stillen Segen“ in die Briefkästen gelegt.

Der momentane Zwischenstand der Spenden in Kressbronn: 9839,33 Euro. Eine tolle Summe!!!

• DANKE allen Spenderinnen und Spendern für die Unterstützung und die herzlichen Begegnungen!

• DANKE allen Königinnen und Königen – die super fleißig waren und immer mit einem Lächeln unterwegs gewesen sind!

• DANKE allen Helferinnen und Helfern im Hintergrund, sowie den Mesnerinnen und Frau Fakler und ganz besonders den Familien der königlichen Hoheiten!

• DANKE an Herrn Pfarrer Kramer, für den gemeinsamen Gottesdienst am Dreikönigstag sowie den Segen für die Sternsinger!

Die Aktion des Kindermissionswerkes läuft noch bis Anfang Februar. D.h. es ist immer noch möglich, die Sternsingeraktion mit einer Spende zu unterstützen.

• Per Überweisung auf das Konto der Kressbronner Kirchengemeinde: IBAN: DE07 6519 1500 0200 9020 08, BIC: GENODES1TET, Kennwort: „Sternsinger“.

• Oder Online: https://spenden.sternsinger.de/jkyybcmh

Segensaufkleber mit der Aufschrift 20*C+M+B+22 gibt es weiterhin in der Katholischen Kirche Kressbronn zum Mitnehmen.