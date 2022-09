ZDFinfo berichtet über Richtstätte von Allensbach

In der neuen Reihe „Tatort Mittelalter: Rätselhafte Todesfälle“ wird unter anderem auch der Fall eines geräderten Mannes von der Richtstätte in Allensbach, die vor zwei Jahren im Vorfeld des Ausbaus der Bundesstraße 33 archäologisch untersucht wurde, aufgegriffen. In der Dokumentation kommen der Ausgräber Kreisarchäologe Jürgen Hald und der Anthropologe Michael Francken vom Landesamt für Denkmalpflege zu Wort und berichten über erste Ausgrabungs- und Untersuchungsergebnisse. Alle sechs Folgen der Reihe werden am 1. Oktoberab 20.15 Uhr hintereinander ausgestrahlt. In der sechsten Folge (ab null Uhr) mit dem Titel „Schockierende Gewalt“ wird der Richtplatz von Allensbach thematisiert. Schon jetzt kann die Folge in der Mediathek des ZDF unter www.zdf.de abgerufen werden.