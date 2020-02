„Wodans Erben Germania“ - Neonazis trafen sich auf Grundstück des Synagogen-Vorsitzenden

Die "Gruppe S."

Die Mitglieder der mutmaßlichen rechten Terrorzelle um Werner S. sollen Angriffe auf sechs Moscheen in kleineren Städten geplant haben. In Sicherheitskreisen gelten ihre Planungen als „besonders ernstzunehmender Fall“, sie sollen schnell handlungsbereit gewesen sein. An der Aufklärung der Aktivitäten der Gruppe, die von den Ermittlern „Gruppe S.“ genannt wird und intensiv observiert wurde, war neben der Polizei auch der Verfassungsschutz beteiligt. Einer der Männer soll den Auftrag erhalten haben, Waffen zu beschaffen. Laut Sicherheitskreisen zählen zu den Waffen, die bei den Razzien am vergangenen Freitag gefunden worden sind, Äxte, Schwerter und Schusswaffen. Nach den Razzien in sechs Bundesländern hatte der Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof Haftbefehle gegen zwölf Männer erlassen. Vier mutmaßliche Mitglieder der Gruppe und acht mutmaßliche Unterstützer sind in Untersuchungshaft. (dpa)