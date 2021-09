Wahlkampf-Klimatour der CDU am Bodensee

Der Klimawandel und seine Auswirkungen werden auch am Bodensee immer offensichtlicher, weshalb es unerlässlich ist, dass jeder einzelne von uns mehr dagegen tun muss als bisher. Hierin waren sich alle Teilnehmer der Themenradtour, die durch die beiden See-Wahlkreise Konstanz und Bodensee führte, einig. Und diese Feststellung spiegelte sich auch in der thematischen Auswahl der besuchten Orte wider, heißt es in einer Pressemitteilung des CDU-Bodenseekreises.

Los ging es am Vormittag im Zentrum der Untersee-Gemeinde Allensbach, wo insbesondere der Ausbau der Fahrrad-Verbindung zwischen Konstanz und Radolfzell im Mittelpunkt der Diskussion stand. Neben interessierten Bürgerinnen und Bürgern der beiden Wahlkreise, nahmen auch Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) sowie weitere Fahrradlobbyisten teil. Dabei wurde deutlich, dass es insbesondere in Ufernähe und in den Seegemeinden häufig zu Konflikten zwischen einer möglichen Nutzung von Flächen für den Verkehr – in diesem Fall für den Fahrradverkehr – und beispielsweise der Landwirtschaft oder gar dem Naturschutz kommt. Insgesamt sei es daher in der Bodensee-Region oft schwierig, stets für alle Beteiligten zufriedenstellende und zudem passende Lösungen zu finden.

Auf dem sich anschließenden Weg von Allensbach über Konstanz und per Katamaran in den Bodenseekreis wurden an einigen neuralgischen Punkten Stopps eingelegt, an denen die Vertreter der Radfahrverbände auf existierende Missstände und Probleme hinwiesen. Der Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Konstanz, Andreas Jung, und der Kandidat der CDU für den Wahlkreis Bodensee, Volker Mayer-Lay, nahmen diese Hinweise bei der Wahlkampftour auf.

Von Friedrichshafen ging es mit Muskelkraft entlang des Eriskircher Rieds weiter nach Langenargen – zum Besuch des dortigen Fischereimuseums. Im Rahmen einer Führung wurde dabei deutlich, wie sehr sich das Handwerk des Berufsfischers am Bodensee mittlerweile gewandelt hat, und welche zusätzlichen Auswirkungen der Klimawandel unter anderem auf die Wasserqualität und letztlich auch auf die Fischpopulation im See hat. Volker Mayer-Lay, der am Bodensee lebt, arbeitet und aufgewachsen ist, stellte dabei fest, wie er selbst „den stetigen Wandel von Flora und Fauna im See mit Bedenken beobachtet hat“.