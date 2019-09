Von Nebenwirkungen und Tatort-Mythen

Mit einer großen Themenvielfalt wartet die Vortragsreihe „WissensWert“ in der Stadthalle Singen in der Saison 19/20 auf. Die Vortragsveranstalter in Singen wollen der Allgemeinheit Expertenwissen in ansprechender und verständlicher Form vermitteln. Die Vorträge beginnen jeweils um 20 Uhr.

Den Auftakt macht am Freitag, 20. September Monika Renz. In ihrem Vortrag zum 25. Jubiläum des Hospizvereins „Hinübergehen – Was beim Sterben geschieht“ nähert sie sich den letzten Wahrheiten des Lebens an. Die international angesehene Pionierin der Sterbeforschung berichtet von ihren reichen Erfahrungen und von ihren Forschungen zu den Themen Sterben, Spiritualität und Angst.

Zu einer Reise durch die Welt der Medikamente lädt Christine Gitter am Dienstag, 8. Oktober. Anschaulich und charmant erzählt die Pharmazeutin bei „Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihre Apothekerin“ alles, was man wissen muss, um sich im Dickicht der Pharmazie sicher zu bewegen. Sie erklärt komplexe Zusammenhänge, zeigt einfache Tricks und teilt ihr Rezept für die perfekte Hausapotheke. Und ganz nebenbei vermittelt sie das Wissen, das es für einen sicheren und kompetenten Umgang mit Medikamenten braucht.

Durchaus provokant wird es am Mittwoch, 16. Oktober, wenn Kuratorin Anne Vieth zu den erotischen Darstellungen im Werk von Otto Dix spricht. Der Künstler, der vor 50 Jahren in Singen am Hohentwiel verstarb, gilt als einer der bedeutendsten deutschen Maler des 20. Jahrhunderts. Seine erotischen Darstellungen widersetzten sich in ihrer Entstehungszeit den gesellschaftlichen Tabus. Der Vortrag setzt diese Arbeiten in ihren historischen Kontext, befragt sie zugleich aus heutiger Perspektive und zeigt Dix‘ spezifische Weltsicht, die sein Gesamtwerk wie ein roter Faden durchzieht – es geht also um „Mehr als Provokation“!

Am Montag, 4. November, betrachtet Wolfgang Kramer den Hohentwiel, den Singener „Hausberg“ nun aus Tuttlinger Sicht. In „Der Hohentwiel und die Württemberger“ zeigt der Referent – 25 Jahre Kreisarchivar in Konstanz und 15 Jahre ebensolcher in Tuttlingen – die Gründe für das besondere Verhältnis der Württemberger zu ihrer ehemaligen Landesfestung fernab im Hegau auf.

Am Donnerstag, 14. November, erfährt das Publikum, „Warum ein Böhm kein Boerne ist“. Dann erklärt Joachim Böhm, was moderne Pathologie zu leisten vermag, und räumt nebenbei mit einigen „Tatort“-Mythen auf! Denn er weiß: Im TV sind die Grenzen zwischen Rechtsmedizin und Pathologie fließend. Der Chefarzt gibt einen spannenden Einblick in ein medizinisches Fachgebiet, das zu Unrecht in der öffentlichen Wahrnehmung ein Hinterzimmerdasein führt und zeigt, was sie heutzutage Erstaunliches zu leisten vermag.

„Von Konstanz nach Rhódos und zurück in den Hegau“ geht es am Dienstag, 19. November. Der Historiker, Kunsthistoriker, Burgen- und Festungsforscher Dr. Michael Losse, der seit 20 Jahren im Hegau, auf Rhódos und den Dodekanes-Inseln forscht, schildert in seinem Vortrag über Pilger und Reisende als Vermittler im Burgen- und Festungsbau des 15./16. Jahrhunderts einen spätmittelalterlichen Innovationstransfer.

„150 Jahre Städtebau in Singen“ behandelt Klaus-Michael Peter am Freitag, 20. Februar, anlässlich des Jubiläums von Haus & Grund Singen-Hegau. Lebten in Singen einst rund 3 000 Menschen, sind es heute fast 50 000. Trotz vieler Probleme durch das „amerikanische Wachstum“ wurden dennoch auch „Muster- Siedlungen“ realisiert: Gründerzeitviertel, Genossenschaftssiedlungen, Gartenstadt, NS-Heimatschutz-Siedlungen, Bewahrungswelle bis zur Öko-Welle.

Spannend ist auch der „Talk mit Boris Palmer“ am Mittwoch, 18. März. Der Grünen-Politiker, seit zwölf Jahren Oberbürgermeister der Stadt Tübingen, ist ein unorthodoxer, diskussionsfreudiger Denker – seine Statements, die weit übers kommunalpolitische Tagesgeschäft hinaus auch Grundsatzfragen der Bundes- und Landespolitik betreffen, finden bei den einen Zustimmung, ernten bei anderen heftigen Widerspruch. Das Gespräch führen Dr. Jörg Lichtenberg, Leiter der Seelsorgeeinheit Singen und Dr. Monika Fander, Leiterin des Bildungszentrums Singen.

Von sensationellen Erkenntnissen berichtet Leif Hansen in seinem Vortrag „Neue Forschungen im Umfeld der Heuneburg“ am Mittwoch, 6. Mai. Bei Herbertingen-Hundersingen liegt eine der wichtigsten archäologischen Stätten Mitteleuropas, das Burgplateau überragt weithin sichtbar die Donau. Bis zum heutigen Tag zeugen Wallanlagen und Grabhügel vom großen Reichtum und einstigen Einfluss der Bewohner. Bisher weitestgehend unerforscht war hingegen das Umland der Heuneburg. Die seit 2014 laufenden Ausgrabungen im Rahmen eines Langfristprojektes haben zu interessanten neuen Erkenntnissen geführt.