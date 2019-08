Volapük: Diese Sprache aus Konstanz sollte die Welt erobern

Wissen Sie, was gödo, vob oder spik bedeutet? Falls nicht, sprechen Sie wohl kein Volapük - wie wahrscheinlich die meisten Menschen. Dabei wurde die Sprache hier in der Region erfunden.

Der Pfarrer Johann Martin Schleyer konstruierte die Kunstsprache in Litzelstetten bei Konstanz zwischen 1879 und 1884. Das war etwa zehn Jahre bevor der polnische Augenarzt Ludwik Lejzer Zamenhof seinen Entwurf des Esperanto beginnen sollte - eine sogenannte Plansprache für jedermann, die die Menschen weltweit verbinden sollte. Doch zum gleichen Ruhm, wie das am Reißbrett entworfene Esperanto - zurückhaltende Schätzungen gehen von immerhin 100.000 aktiven Sprechern weltweit aus - sollte Schleyers Sprache es nie bringen.

Während Esperanto noch heute vielen ein Begriff ist - sicherlich auch Dank des gleichnamigen Albums der deutschen Rap-Formation Freundeskreis Ende der 90er - kennt selbst hier in der Region kaum noch jemand die Sprache Volapük.

Dabei schien die Sprache sich gerade in ihren Anfangsjahren gut zu entwickeln, wie Lutz Hachmeister, Professor am Institut für Journalismus der TU Dortmund in seinem Buch „Schleyer. Eine deutsche Geschichte“, schreibt: „Innerhalb weniger Jahre gewann Volapük weltweit mehrere hunderttausend Anhänger und wurde von mehr als 1000 diplomierten Volapük-Lehrern selbst in Übersee und Vorderasien verbreitet.“

Viele sind von diesen hunderttausenden nicht übrig geblieben. Heute gibt es lediglich noch eine Handvoll Menschen, die sich mit dieser Sprache beschäftigen oder sie gar sprechen. Einer von ihnen ist Hermann Philipps, Chef der internationalen Volapük-Bewegung. Und selbst er ist sich nicht sicher, ob er in der Kunstsprache eine fehlerfreie Konversation bestreiten könnte.

Fünf Sätze auf Volapük von Hermann Philipps

„Das ist praktisch nicht möglich. Oder vielleicht wäre es praktisch möglich aber ich habe auch niemanden, mit dem ich üben könnte.“ Trotzdem widmet der Bad Godesberger fast täglich mehrere Stunden mit der toten Sprache.

Im Herbst 1996 fing er an, sich mit Volapük zu beschäftigen. Seit 2014 ist er Chef der internationalen Bewegung. „Ich bin jetzt 73 Jahre alt und dachte das mache ich jetzt einfach. So halte ich meinen Geist fit“, sagt der Bad Godesberger Übersetzer, der seit 2012 pensioniert ist.

Als Vorsitzender dieser mittlerweile kleinen Bewegung ist Philipps dazu verpflichtet, die Sprache zu fördern und sie weltweit bekanntzumachen. Aber das sieht der 73-Jährige gelassen und wohl auch mit dem nötigen Quäntchen Realismus: „Ich mache das jetzt nicht mit dem Ernst, dass es irgendwann eine Weltsprache wird. Sagen wir mal so - ich behindere es nicht, aber ich fördere es auch nicht übermäßig.“

Ambitionierter sah das noch der erste Volapük-Chef und Erfinder der Sprache, Martin Johann Schleyer. Er entwarf die Sprache, um die Kommunikation weltweit zu vereinfachen. Laut Lutz Hachmeister sei es ihm um nichts Geringeres gegangen, als dazu beizutragen, den „kleinlichen, engherzigen Nationalstolz zu überwinden.“

Den Anstoß zu seiner Idee soll Schleyer eine missglückte Korrespondenz zwischen einem Vater und seinem nach Amerika ausgewanderten Sohn gegeben haben. Der Vater versuchte vergeblich seinem Sohn Briefe in die neue Heimat zu schicken. Diese kamen meist unbeantwortet an den Absender zurück.

Als Schleyer vom Elend seines Gemeindemitglieds erfuhr, bemerkte er, dass die Adresse nicht stimmen konnte. „Der Sohn, der genau wie sein Vater kein Englisch sprechen konnte, hat die Adresse so aufgeschrieben, wie wir sie aussprechen würden“, sagt Hermann Philipps, Chef der internationalen Volapük-Bewegung. Auf dem Brief stand daher vermutlich „Ohaio“ oder „Oheio“.

Ein Jahr nach der Idee für seine Weltsprache, brachte Schleyer das erste Grammatikbuch unter dem Titel „Volapük, die Weltsprache, Entwurf einer Universalsprache für alle Gebildete der ganzen Erde“ heraus. Das Buch erschien bei dem Verlag C. Tappen in Sigmaringen.

„Dieser Entwurf war schon recht umfangreich“, erzählt Philipps. Entsprechend kompliziert soll auch die Sprache Volapük geworden sein, die grammatikalisch ans Deutsche mit verschiedenen Fällen und Zeitformen angelehnt war.

Die Wörter selbst waren häufig aus dem Englischen abgeleitet. So setzt sich Volapük aus „Vol“ (Welt) das vom englischen Begriff „world“ abgeleitet wurde und aus „pük“ (sprechen) von „to speak“ zusammen. Den Buchstaben „R“ verbannte Schleyer aus seiner Sprache, mit der Begründung, dass Chinesen und ältere Menschen den Konsonanten wohl nicht aussprechen könnten.

Selbst für den heutigen Volapük-Chef Philipps ist das wenig nachvollziehbar: „Mir ist eigentlich noch nie ein älterer Mensch begegnet, der kein ‚R‘ aussprechen könnte.“

Kurz nachdem der badische Kleriker den ersten Entwurf seiner neu geschaffenen Sprache veröffentlicht hatte, fanden sich zahlreiche Begeisterte. „Rund um den Bodensee habe sich viele Klubs gebildet, die sich mit der Sprache beschäftigen“, sagt Philipps.

Unter ihnen auch Franz Zorell aus Ravensburg, der 1882 sein Volapük-Studium abschloss und daraufhin eine Hymne für die Sprache dichtete.

Die Volapük-Hymne für Männerstimmen. (Foto: Bayerische Staatsbibliothek)

Die Aufmerksamkeit für die angedachte Weltsprache beschränkte sich allerdings auf höhere Kreise. Zwischen 1884 und 1887 war Volapük in Mode, allerdings vorwiegend unter Adligen oder dem Bildungsbürgertum, erzählt Volapük-Chef Philipps. „Die haben sich gerne in ihren Salons mit Volapük beschäftigt.“ Bei einfachen Bürgern kam die Sprache nicht an.

Trotz anfänglich vielversprechender Entwicklung setzte sich die Sprache letztlich nicht dauerhaft durch. „Es ist sehr schwer, Volpük so zu lernen, dass man sicher damit umgehen kann“, sagt Philipps.

Da sei die Kunstsprache Esperanto, die 1887 von Ludwik Lejzer Zamenhof entwickelt wurde, wesentlich einfacher und deshalb wahrscheinlich auch erfolgreicher. Schätzungen zufolge lernten sie - in den 130 Jahren ihres Bestehens - etwa fünf bis 15 Millionen Menschen. Zahlen, die Volapük nie erreichen sollte. Ganz neidlos kann Philipps zugeben: „Er hat es mit seinem Esperanto sehr viel besser gemacht.“

1899 war Volapük praktisch tot, sagt Volapük-Chef. Doch der Erfinder Schleyer habe sich davon nicht beirren lassen. Eifrig arbeitete er an einem umfangreichen Wörterbuch. Bis zu seinem Tod 1912 schaffte er es jedoch lediglich das Wörterbuch bis zum Buchstaben „S“ fertigzustellen.

Auch die Vereinfachung durch den Niederländer Arien de Jong, der in den 50er Jahren das Amt des Volapük-Chefs bekleidete, wollte der Sprache zu keinem neuen Aufschwung verhelfen. „Es gab sehr viele Spaltungen in der Bewegung, die um die Aufmerksamkeit der Sprachinteressierten gekämpft haben“, sagt Philipps. Dadurch habe sich die gesamte Bewegung irgendwann verloren.

In der monatlich erscheinenden Volapük-Zeitschrift werden unter anderem englische Texte auf Volapük übersetzt. Hier eine Seite der Ausgabe vom mai 2019. (Foto: Hermann Philipps)

Philipps ist nicht überrascht, dass sich keine der Plansprachen wirklich durchgesetzt habe. „Fachgebiete sind in konstruierten Sprachen meist nicht abgebildet“, erklärt er. Weder in Volapük noch in Esperanto könnte man über juristische Sachverhalte reden oder über medizinische Fälle.

Ein reger Austausch über die Sprache findet heute noch in Philipps Facebook-Gruppe „Volapük“ statt. In dieser veröffentlicht Philipps monatlich eine achtseitige Zeitschrift in und über Volapük. Insgesamt habe er drei Bekannte, mit denen er sich regelmäßig über den Wortschatz und die grammatikalischen Feinheiten der Sprache spreche.

Einer von ihnen wohne „irgendwo im Uralgebirge“, der andere komme aus Peking und studiere mittlerweile in den USA. „Der übersetzt für die Zeitschrift gerne japanische und chinesische Geschichten auf Volapük“, sagt Philipps.

In der Region zeugt dagegen kaum noch etwas von der einst angedachten „Weltsprache“. In Litzelstetten befindet sich ein kleines Hotel, das den Namen „Volapük“ trägt.

„Die Sprache ist ein Stück Geschichte und an diese wollen wir erinnern. Kaum jemand kennt Volapük und es gibt kein anderes Hotel mit diesem Namen. Außer uns erinnert nur noch eine kleine Gedenktafel am Pfarrhaus im Ort an Johann Martin Schleyer“, erklärt die Tochter des Inhabers, Nadja Spicker, die Namensgebung des Hotels. Doch auch in dem Betrieb spreche keiner die außergewöhnliche Sprache.

„Es gibt viele Leute, die sich gerne mit Volapük befassen - viele geben aber auch schnell wieder auf“, sagt Philipps. Das Vorhaben des badischen Klerikers eine Weltsprache zu entwickeln, scheiterte letztendlich und es deutet auch nichts darauf hin, dass der Sprache vom Bodensee in naher Zukunft ein Album einer bekannten deutschen Rap-Gruppe gewidmet wird.

Falls Sie noch wissen möchten, was die drei Begriffe zu Anfang bedeuten: gödo (morgens), vob (Arbeit) und spik (das Sprechen).