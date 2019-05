Vierjähriger klettert aufs Dach - sein Vater verschläft die Rettungsaktion

Ein vierjähriger Junge, der von einem Dach aus etwa zehn Metern Höhe abzustürzen drohte, hat am Mittwoch gegen 8.30 Uhr die Polizei auf den Plan gerufen.

Mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Singen eilten an den Einsatzort, wo sie den Jungen in einer Notlage vorfanden: Der Vierjährige stand ungesichert auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses, nur ein Schneefanggitter gab dem Kind noch etwas Halt.

Während eine Polizeibeamtin von der Straße aus beruhigend auf das Kind einwirkte, drangen ihre Kollegen in die betreffende Wohnung ein, nachdem auf Klingeln niemand öffnete.

Kind wollte Spielzeug vom Dach holen

In der Wohnung stellte sich heraus, dass der Vierjährige mit seinem dreijährigen Bruder in der Dachgeschosswohnung an einem Dachflächenfenster gespielt hatte und dass den beiden Kindern ein Spielzeug aus dem Dachfenster auf das Dach des Gebäudes gefallen war. Der Vierjährige wollte das Spielzeug vom Dach zurückholen, kletterte aus dem Dachfenster und geriet so in die Notsituation.

Nachdem die eingesetzten Polizeibeamten das Kind über das Dachfenster zurück in die Wohnung gerettet hatten, weckten sie den im gleichen Zimmer unter dem Dachfenster schlafenden, 26-jährigen Vater der beiden Jungen, der die Ereignisse bis dahin nicht mitbekommen hatte.

Vater der Kinder schlief tief

Ganz abgesehen vom Tun der Kinder am offenen Dachfenster hatten die Beamten des Polizeireviers nach vergeblichem Klingeln seine Wohnungstür und die ebenfalls verschlossene Zimmertüre eingetreten und waren zuletzt zur Rettung des Kindes auf sein Bett gesprungen, wodurch der Lattenrost beschädigt wurde.

Die Mutter der Kinder war nicht in der Wohnung anwesend, der Vater vermochte keine Erklärung zu seinem Tiefschlaf abzugeben. Anhaltspunkte auf eine Beeinflussung des Vaters durch Alkohol oder Drogen stellten die Beamten nicht fest.

