Vedat Sevinc ist jahrgangsbester Meister der Chirurgiemechaniker

320 Jungmeister aus insgesamt 17 Gewerken haben im Jahr 2021 ihre Meisterprüfung bei der Handwerkskammer Konstanz bestanden – und das unter den erschwerten Bedingungen der Coronapandemie. Wie die Handwerkskammer Konstanz mitteilt, haben die Meister kürzlich ihre Meisterbriefe in den Donauhallen in Donaueschingen entgegengenommen.

Allerdings anders als in den Vorjahren: Pandemiebedingt gab es zwei Meisterfeiern unter strengen 3G-Plus-Regelungen an einem Tag, an denen nur je eine Hälfte der Meister mit einer Begleitperson teilnehmen konnten. Vedat Sevinc aus Tuttlingen wurde dabei als jahrgangsbester Meister bei den Chirurgiemechanikern ausgezeichnet.

„Die jährliche Meisterfeier ist das Highlight im Jahreskalender der Handwerkskammer Konstanz, denn der handwerkliche Meisterbrief hat einen ganz besonderen Stellenwert“, heißt es in der Pressemitteilung. Er sei eine Art Gütesiegel, steht er doch für Qualität und Qualifikation im Handwerk. Das Meisterwissen werde heute mehr denn je gebraucht, egal ob Führungskraft, Gründer oder Nachfolger. Das betonten auch Handwerkskammerpräsident Werner Rottler und Hauptgeschäftsführer Georg Hiltner, die den Jungmeistern ihren ganzen Respekt zollen, denn in diesen Zeiten sei die Weiterbildung unter erschwerten Vorzeichen eine besondere Leistung.

Zahlen und Fakten rund um die diesjährigen Meisterinnen und Meister:

• Im Vergleich zum vergangenen Jahr sind es gut 70 Meister mehr. Die beliebtesten Gewerke sind seit Jahren Kraftfahrzeugtechniker, Friseur, Elektrotechniker, Installateur und Heizungsbauer, sowie Friseur.

• Der Anteil der Frauen, die die Meisterprüfung absolvieren, liegt bei 24 Prozent. Bei den Friseuren ist der Frauenanteil am höchsten, aber in diesem Jahr war auch eine Metallbauerin unter den Geehrten.

• Beim Blick auf das Alter der Absolventen ist auch schnell klar: Man ist nie zu alt, um seine Zukunft in die Hand zu nehmen. So ist der jüngste Absolvent in diesem Jahr 19 Jahre alt, der älteste 49 Jahre.

• Wer jetzt seine Meisterprüfung im Handwerk mit Erfolg abschließt, der erhält vom Land Baden-Württemberg eine Meisterprämie in Höhe von 1500 Euro. Die Prämie kann direkt bei der Handwerkskammer Konstanz beantragt werden. Seit Beginn der Auszahlung im vergangenen Jahr haben 457 Meister die Meisterprämie beantragt, 238 davon sind die Meister, die in diesem Jahr zur Meisterfeier anstehen.