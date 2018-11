Thomas Roser läuft auf dritten Platz

Thomas Roser ist mit einem dritten Platz beim Wettkampf in Stockach erfolgreich in die Hegau-Bodensee-Crosslaufserie gestartet. Insgesamt werden fünf Läufe ausgetragen.

Der für den SV Reichenau startende Tuttlinger Leichtathlet hatte an dem Lauf über die Kurzstrecke teilgenommen und das Ziel in 12.56 Minuten erreicht. Bei dem Wettbewerb in Stockach war eine gute Koordination von den Sportlern gefordert. „Es waren Baumstämme, Wiesen und Hindernisse wie Hürden zu meistern“, sagt Roser.

Anna Müller von den Tuttlinger Sportfreunden belegte in der Jugend W 16 den zehnten Platz. Der zweite Lauf der Hegau-Bodensee-Crosslaufserie findet am 16. Dezember im Konstanzer Schwaketental statt.