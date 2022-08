Theater Konstanz plant 22 Premieren

Das Theater Konstanz kehrt im September wieder aus der Sommerpause zurück. Dabei gibt es laut Vorschau 22 Premieren, davon sieben Uraufführungen und eine Deutschsprachige und eine Deutsche Erstaufführung, teilen die verantwortlichen im einem Schreiben mit.

Die neue Spielzeit wurde unter das Motto „Respekt ist zumutbar. Immer.“ gestellt, das einem Essay von Carolin Emcke entnommen ist. Eröffnet wird sie im Stadttheater am Freitag, 23. September, mit der Premiere von „Der zerbrochene Krug“. Die scheinbare Provinzposse um Korruption, Lug und Betrug entpuppt sich rasch als Drama um Macht und Machtmissbrauch, in dem Positionen gesichert und Verhältnisse zementiert werden. Regie führt Schirin Khodadadian.

In der Werkstatt startet am Samstag, 24. September, das Theater Konstanz mit der Uraufführung „Karl!“ – eine Stückentwicklung von Susanne Frieling und Hannah Stollmayer. In Zusammenarbeit mit dem Theater Hora aus Zürich, richtet die Regisseurin den Blick auf die etwa zwei Millionen Kinder in Deutschland, die mit einem Geschwisterkind mit Behinderung leben.

Das Junge Theater Konstanz wird am Samstag, 15. Oktober, eröffnet in der Spiegelhalle mit „und alle tiere rufen: dieser titel rettet die welt auch nicht mehr“ von Thomas Köck für Publikum ab 14 Jahren, inszeniert von Hausregisseur Kristo Šagor.

Eine weitere Uraufführung folgt am Freitag, 21. Oktober, mit „Quijote“ von Hannes Weiler sehr frei nach Miguel de Cervantes. Weiler befragt auch diesen Klassiker der Weltliteratur auf neue Perspektiven, die in unserer Gesellschaft verankert sind.

Am Sonntag, 13. November, heißt das Stück für die ganze Familie im Stadttheater „Die wilde Sophie“ nach dem Kinderbuch von Lukas Hartmann. Die Geschichte vom dicken König Ferdinand, der sich vor allem und jedem fürchtet und deshalb seinen Sohn vor allen möglichen und unmöglichen Gefahren – und sei es großen Buchstaben mit spitzen Enden – beschützen will, wird in einer Bühnenfassung von Regisseurin Grit Lukas und Dramaturgin Doris Happl auf die Bühne des Stadttheaters kommen.

Parallel wird am Sonntag, 20. November, in der Werkstatt des Theaters Konstanz für alle ab vier Jahren das Familienstück „PSSSST“ übers Rauschen und Lauschen von Barbara Fuchs und Jörg Ritzenhoff, eine Uraufführung, gezeigt. Auf leisen Sohlen begeben sich die Spielerinnen und Spieler in das Reich der „Stille“ zwischen Naturgeräuschen vom Regen, Wind und Wasserfälle bis hin zur brummenden Heizung oder säuselnden Brausetabletten.

Im November, genauer gesagt am 25., rockt Shockheaded Peter, die Junk-Oper von den Tiger Lillies, Phelim McDermott und Julian Crouch, das Stadttheater. Susi Weber inszeniert das mehrfach preisgekrönte Musical, das den Struwwelpeter von Heinrich Hoffmann durch die Mangel nimmt.

Lockdowns und Beschränkungen haben in der vergangenen Spielzeit den Probenstart der Inszenierung „Tot sind wir nicht“ von Svenja Viola Bungarten verhindert, doch nun kann das Theater Konstanz endlich durchstarten! Als Abo-Produktion kommt das Theaterstück am Freitag, 16. Dezember, in der Spiegelhalle zur Premiere. Die beiden Rentnerinnen Ute K. und Beate wollen sich mit nicht ganz legalem Verkauf von Medikamenten ihren großen Traum erfüllen: nach Okinawa ziehen und dort gemeinsam uralt werden. Natürlich klappt das nicht reibungslos. Regie führt Swen Lasse Awe.