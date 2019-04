Theater Konstanz kooperiert mit Kollegen in Island und Grönland

Seit einigen Jahren arbeitet das Theater Konstanz mit internationalen Theaterschaffenden zusammen. Für das Projekt „Searching for a common language“ ist derzeit ein Team aus Konstanz für zwei Wochen in Grönland und Island unterwegs. Dort wollen grönländische, isländische und deutsche Künstler gemeinsam eine dreisprachige Version des Stückes „Das Kind der Seehundfrau“ erarbeiten, das anschließend in Grönland und in Reykjavík aufgeführt wird. Mit dabei ist auch Ramona Wartelsteiner. Mit Volontärin Linda Egger hat sie über das Projekt gesprochen.

Wie ist denn die Zusammenarbeit mit Kollegen aus Island und Grönland zustande gekommen?

Wir haben das Stück in der vergangenen Spielzeit bereits in Konstanz gemeinsam mit der grönländischen Sängerin und Schauspielerin Kimmernaq Kjeldsen aufgeführt. Diese Zusammenarbeit war sehr bereichernd und es entstand der Wunsch, das fortzuführen. Als internationales Team werden wir das Stück neu inszenieren und auf die Suche nach einer gemeinsamen, theatralen Sprache gehen, die über das gesprochene Wort hinausgeht.

Ziel ist es, eine gemeinsame Version zu erarbeiten, die Grönländisch, Isländisch und Deutsch vereint. Wie kann das funktionieren?

Unser Hauptdarsteller wird nur Deutsch oder Englisch sprechen, hauptsächlich wird er jedoch über das Spiel und mit Körpersprache arbeiten. Außerdem hat die Inszenierung eine musikalische Komponente. In der grönländischen Version werden die Erzählpassagen von einem der Musiker auf Grönländisch vorgetragen, während in Island diese Funktion unsere isländische Musikerin übernehmen wird.

Worum geht es in dem Stück „Das Kind der Seehundfrau“?

Es geht um den isländischen Mythos der Seehundfrau. Er besagt, dass Seehunde in Wirklichkeit schöne Frauen sind. Ein einsamer Jäger entdeckt in der Geschichte zufällig eine Gruppe nackter Frauen, die um ein Feuer tanzen – das sind die Seehundfrauen. Er heiratet eine von ihnen und sie bekommen ein Kind zusammen. Doch nach sieben Jahren möchte die Frau ihr Seehundfell zurück, sie muss wieder in ihr altes Leben. Für den Sohn beginnt die Suche nach seiner eigenen Rolle und die Frage, wohin er gehört.