Theater für mondsüchtige Nachtschwärmer

Im Oktober ist das Late-Night-Format „vollMond“ des Theaters Konstanz neu in die Spielzeit gestartet. Der nächste Termin steht am Freitag, 19. November, um 22 Uhr an.

„vollMond“ sei für Mondsüchtige und für alle, die es werden wollen, heißt es in einer Pressemitteilung. Zu jedem Vollmond bringe das Theater Ungewöhnliches, Unterhaltsames und Unverhofftes auf die Bühne. Am 19. November ist Ensemblemitglied Burkhard Wolf mit „Und er bewegt mich doch!“, einer nächtlichen Begegnung mit Hanns Dieter Hüsch am Start. Von der Knackigkeit des Salatblattes bis zum Verpassen des Zuges – Hüsch schaffe es, das Alltägliche des Lebens urkomisch auf die Bühne zu bringen, schreibt das Theater. Weitere Informationen und Einzelheiten zum Ticketvorverkauf gibt es unter www.theaterkonstanz.de.