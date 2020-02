Tödlicher Unfall auf A 98

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch gegen 11.30 Uhr auf der in Richtung Singen/Schaffhausen führenden Fahrbahn der Autobahn A 98 zwischen der Autobahnanschlussstelle Stockach-West und dem Kreuz Hegau, unmittelbar nach der Anschlussstelle Stockach-West.

Bei dem Unfall wurde eine 44-jährige Frau tödlich verletzt. Sie war Mitfahrerin in einem am Unfall beteiligten VW Polo. Dessen 33-jähriger Lenker und eine weitere Insassin des VW Polo im Alter von 26 Jahren wurden schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Lenker des VW Polo die A 98 aus Richtung Stockach in Richtung Singen/Schaffhausen, als es unmittelbar nach der Autobahnauffahrt auf die in Richtung Singen führende Fahrbahn an der Anschlussstelle Stockach-West zu einer Kollision mit einem von hinten heranfahrenden Mercedes der E-Klasse kam. Der 60-jährige Lenker des Mercedes fuhr offensichtlich mit hoher Geschwindigkeit. Der VW Polo geriet nach dem Zusammenstoß außer Kontrolle und überschlug sich. Hierbei wurde die 44-jährige Mitfahrerin aus dem VW Polo geschleudert und tödlich verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es im Zusammenhang mit einem Fahrstreifenwechsel zur Kollision der beiden beteiligten Kraftfahrzeuge. Der 60-jährige Lenker des Mercedes wurde bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte des Verkehrsdienstes Mühlhausen-Ehingen seine Alkoholisierung fest. Ihm wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde in Verwahrung genommen.