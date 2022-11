Stephan Behnke ist Chef von 1000 uniformierten Polizisten

Stephan Behnke ist neuer Leiter der Schutzpolizei im Bereich des Polizeipräsidiums Konstanz. Die Schutzpolizeidirektion hat ihren Sitz in Tuttlingen. Wie die Polizei mitteilt, war Behnke zuletzt kommissarischer Leiter des Führungs- und Einsatzstabes des Polizeipräsidiums Konstanz. Davor war er fünf Jahre lang für den Stabsbereich Einsatz verantwortlich.

Die Spitze der Schutzpolizeidirektion war zuletzt verwaist. Gerd Stiefel, der das Amt nach der Umstrukturierung der Polizeipräsidien 2020 übernommen hatte, war Mitte 2021 in den Ruhestand gegangen.

„Stephan Behnke ist mit seiner vielseitigen Erfahrung die ideale Besetzung für dieses Spitzenamt. Er wird mit seiner Persönlichkeit und seiner hervorragenden Fachkompetenz die Direktion bereichern“, sagte Polizeipräsident Hubert Wörner anlässlich einer kleinen Feierrunde, nachdem Behnke vergangene Woche im Innenministerium Baden-Württemberg zum Leitenden Polizeidirektor ernannt wurde.

Behnke hatte nach seinem Aufstieg in den höheren Polizeivollzugsdienst verschiedene Funktionen als Referent im Innenministerium Baden-Württemberg, als Dozent an der Hochschule für Polizei, als Leiter eines Polizeireviers sowie in Stabsfunktionen wahrgenommen.

Auf seine neue Aufgabe freut sich Stephan Behnke, der im Landkreis Biberach wohnhaft ist: „Die größte Organisationseinheit zu führen ist eine anspruchs- und verantwortungsvolle Aufgabe, die ich sehr gerne annehme“, erklärt er.

Die Schutzpolizeidirektion ist mit rund 1000 Beschäftigten die größte Einheit im Polizeipräsidium Konstanz. Zu ihr gehören alle uniformierten Einheiten in den vier Landkreisen (Tuttlingen, Rottweil, Konstanz und Schwarzwald-Baar) – die 13 Polizeireviere, die Verkehrspolizeiinspektion, der Bereich Gewerbe/Umwelt und die Polizeihundeführerstaffel.