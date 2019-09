Stärke 2,9 auf der Richterskala - schon wieder hat bei Konstanz die Erde gebebt

Erneut hat am Bodensee die Erde gebebt. In wenigen Wochen war es das 28. Mal, dass der Untergrund gewackelt hat. Nicht alle der 28 Beben waren allerdings auch zu spüren. Nach Auskunft des Erdbebendienstes Baden-Württemberg hatten die Beben eine Stärke zwischen 0,7 und 3,7 (beide am 29. Juli).

Das aktuelle Beben wird mit der Uhrzeit 16.19 Uhr angegeben und soll eine Stärke von 2,9 gehabt haben. Das Epizentrum soll circa drei Kilometer unter der Erdoberfläche bei Delingen gelegen haben. In einem Umkreis von zehn Kilometer sei es zu spüren gewesen.

Das Polizeipäsidium Konstanz hat keine Anrufe von Bürgern oder Meldungen von Schäden erhalten, heißt es auf Nachfrage.

Die Seite erdbebennews.de veröffentlich unbestätige Zeugenmeldungen, wonach das Beben in Überlingen, Konstanz oder Owingen als "dumpfes Grollen", "vibrieren" oder "deutliches Zittern" wahrgenommen wurde.

Die Ursache für die Beben am Bodensee ist laut Geowissenschaftler Jens Skapski die Nähe zum Alpenvorland, sagte der Betreiber der Internetseite Erdbebennews.de nach einem der vergangenen Beben im Interview. „Wir haben hier keine tektonischen Platten, die aneinanderreiben, wie zum Beispiel in Kalifornien. Es gibt jedoch auch innerhalb einer tektonischen Platte kleinere Risse, die unter Spannung stehen.“

Löst sich diese Spannung in den sogenannten Störzonen, bebt die Erde. Die Risse in der tektonischen Platte am und um den Bodensee seien durch die Auffaltung der Alpen entstanden. „Die Alpenauffaltung ist nicht lokal begrenzt. Von ihr ist ein weites Gebiet betroffen“, sagt Skapski.

Der Geowissenschaftler schließt gleichzeitig nicht aus, dass es bei Basel in „naher oder ferner Zukunft“ zu einem Beben ab der Stärke 6,0 kommen könnte. Im Jahr 1356 starben dort etwa 2000 Menschen bei einem heftigen Erdbeben. Genaue Voraussagen, wann es zu solch einem Beben kommen könnte, könne man aber nicht treffen.

Schon früher bebte die Erde

In der näheren Umgebung schreckte 1986 übrigens ein Beben bei Gaienhofen mit der Stärke 4,0, 1976 bei Romanshorn mit der Stärk 3,7 sowie im Jahr 2000 bei Radolfszell (Stärke 3,3) die Bevölkerung auf.

Grundsätzlich schlagen die Messgeräte rund um den Bodensee und in Baden-Württemberg immer wieder an, allerdings sind die meisten der registrierten Beben so schwach oder so tief, dass Menschen in der Umgebung des Epizentrums diese kaum oder nicht wahrnehmen.

Das stärkste je in der Region gemessene Erdbeben kostete im Jahr 1356 in Basel bis zu 2000 Menschen das Leben. Ein 1911 mit 6,1 auf der Richterskala registriertes Beben in Albstadt-Ebingen richtete an tausenden Gebäuden Schaden an.

Der jüngste starke Erdstoß ereignete sich vor rund 40 Jahren am 3. September 1978. Mehrere Menschen wurden damals verletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von 275 Millionen Mark. Das Beben der Stärke 5,7 mit Epizentrum in Tailfingen war in einem Umkreis von 300 Kilometern zu spüren.

+++ Näheres zum schweren Erdbeben im September 1978 lesen Sie hier +++